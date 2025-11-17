Acesse sua conta
Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados

Aprenda a identificar o tipo de curvatura e os produtos certos para valorizar os seus fios

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:03

Os cabelos cacheados e crespos exigem cuidados especiais para manter a definição (Imagem: Djomas | Shutterstock)
Os cabelos cacheados e crespos exigem cuidados especiais para manter a definição Crédito: Imagem: Djomas | Shutterstock

Os cabelos crespos e cacheados são naturalmente lindos, mas também exigem uma rotina de cuidados específica. Por terem a estrutura em espiral, a oleosidade natural do couro cabeludo tem mais dificuldade para chegar até as pontas, o que os torna mais secos e suscetíveis ao frizz.

Para saber como cuidar dos cabelos crespos e cacheados no dia a dia, é preciso entender as particularidades desses fios — que vão desde o nível de curvatura até a forma como reagem à umidade, à finalização e aos tratamentos de hidratação e nutrição.

Segundo a cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, Ana Regina Farias, conhecer o tipo de curvatura é o primeiro passo para definir os cuidados ideais. “Cada tipo de cacho tem necessidades próprias de hidratação, nutrição e finalização. Entender essa curvatura ajuda a escolher os tratamentos certos e a valorizar a forma natural dos fios”, explica.

Abaixo, a especialista explica 8 passos para cuidar dos cabelos crespos e cacheados. Confira!

1. Descubra seu tipo de curvatura

O primeiro passo para cuidar bem dos fios é saber qual é o formato natural dos cachos . A classificação vai do 2A ao 4C, sendo que quanto maior for o número, mais fechada é a curvatura. 

Os cabelos ondulados (tipo 2) formam ondas em “S”:

  • 2A: são mais sutis e próximas do liso;
  • 2B: apresentam ondas mais marcadas e leves;
  • 2C: já têm forma mais definida e tendência ao frizz.

Os cacheados (tipo 3) apresentam espirais bem definidas:

  • 3A: é caracterizado por cachos soltos e elásticos;
  • 3B: é mais volumoso e com espirais médias;
  • 3C: tem cachos pequenos e densos.

Os crespos (tipo 4) possuem espirais bem pequenas e densas, com tendência ao encolhimento:

  • 4A: tem cachos mais definidos;
  • 4B: tem curvatura mais apertada e irregular;
  • 4C: apresenta fios finos e compactos, quase sem definição visível.

Uma forma simples de identificar é observar o fio molhado e comparar com imagens de referência — o formato mais evidente nesse momento costuma indicar sua curvatura. Entender isso ajuda a escolher os cuidados e técnicas de finalização ideais para o seu tipo.

2. Aposte na limpeza suave

A limpeza é o ponto de partida para fios saudáveis. O ideal é optar por shampoos suaves, sem sulfatos agressivos, que higienizam sem retirar a oleosidade natural. Ondulados (2ABC) podem ser lavados com mais frequência, alternando entre shampoo leve e co-wash para evitar o acúmulo de resíduos.

Os cacheados (3ABC) se beneficiam de lavagens a cada dois ou três dias, com fórmulas hidratantes. Para os crespos (4ABC), o ideal é espaçar ainda mais as lavagens e priorizar produtos mais nutritivos, que limpam enquanto preservam a camada lipídica.

3. Hidratação é lei

Por natureza, fios com curvatura tendem ao ressecamento, e a hidratação é essencial para devolver a água perdida e manter a elasticidade. O ideal é incluir máscaras hidratantes na rotina semanal, aplicando de uma a duas vezes por semana, de acordo com a necessidade do cabelo.

Ondulados devem optar por máscaras leves, com ingredientes como babosa ou pantenol, que mantêm a definição sem deixar o fio pesado. Cacheados se beneficiam de fórmulas com glicerina, ácido hialurônico ou extratos vegetais, que ajudam a reter a umidade e deixam os cachos mais soltos.

Os crespos precisam de hidratações mais intensas, com manteiga de karité, aloe vera ou óleo de coco, aplicadas mecha a mecha para garantir a penetração uniforme do produto. “O segredo é aplicar a máscara enluvando os fios, deixar agir pelo tempo indicado na embalagem e desembaraçar durante o processo para potencializar a absorção dos ativos”, explica a cabeleireira. 

Os óleos de tratamento ajudam a nutrir os cachos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Os óleos de tratamento ajudam a nutrir os cachos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Reforce com nutrição poderosa

A nutrição é responsável por repor os óleos e lipídios naturais, restaurando o brilho e a elasticidade dos fios. Para as onduladas, óleos mais leves, formulados com argan ou semente de uva, mantêm o toque macio sem pesar.

As cacheadas se beneficiam do óleo de coco ou abacate, que ajudam na definição e no controle do frizz. Já as crespas precisam de uma nutrição mais intensa, com ativos como óleo de rícino, manteiga de karité ou baobá, que formam uma película protetora e reduzem a quebra. “A nutrição sela as cutículas e combate o ressecamento, garantindo cachos mais disciplinados e com brilho natural”, afirma Ana Regina Farias.

5. Finalize com amor (e creme)

A finalização é o momento de valorizar a forma natural dos fios. Onduladas devem apostar em cremes leves ou sprays modeladores que proporcionam movimento. Cacheadas se beneficiam de cremes mais densos ou gelatinas de média fixação, que ajudam a definir as espirais.

Para as crespas, produtos com textura mais consistente e nutritiva são os melhores aliados, pois envolvem o fio e mantêm a hidratação por mais tempo. Técnicas como a fitagem, o dedoliss ou o método COG (creme, óleo e gelatina) ajudam a realçar o formato natural e controlar o frizz. 

“A técnica COG combina nutrição, definição e fixação na medida certa. Indico os produtos Novex Meus Cachos de Cinema, pois podem ser usados por todos os tipos de cabelos cacheados, especialmente os com curvaturas 3ABC e 4ABC , garantindo definição, brilho e movimento sem pesar nos fios”, explica Ana Regina Farias.

6. Proteja ao dormir

Durante o sono, o atrito com o travesseiro pode causar frizz e desmanchar os cachos. Usar fronhas ou toucas de cetim é a melhor forma de preservar a definição, já que o tecido reduz o atrito e evita a quebra.

Outra dica é prender o cabelo no alto da cabeça em um “abacaxi”, mantendo o volume e o formato até o dia seguinte. “O cetim é um grande aliado dos fios com curvatura, pois mantém o cabelo alinhado e ajuda a prolongar o efeito da finalização”, explica a cabeleireira.

7. Valorize o day after

O famoso “ day after ” é o momento de revitalizar os fios entre as lavagens. Onduladas podem apenas borrifar água ou um spray leve para devolver o movimento. Cacheadas podem usar umidificadores, aplicando nas mechas que perderam definição.

As crespas costumam precisar de um pouco mais de nutrição — algumas gotas de óleo capilar nas pontas ajudam a devolver o brilho e a maciez. “Com os cuidados certos, é possível manter os cachos definidos e saudáveis por vários dias, sem precisar lavar com frequência”, recomenda a especialista.

8. Tenha constância — e paciência

Cabelos crespos e cacheados respondem à rotina e à consistência. Criar um cronograma capilar personalizado, com etapas regulares de hidratação, nutrição e reconstrução, é o caminho para fios fortes e bonitos. “O segredo está na constância. Um cabelo bonito e saudável é resultado de rotina, não de pressa”, finaliza Ana Regina Farias.

Por Denyze Moreira

