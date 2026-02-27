Acesse sua conta
Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel

O advogado do proprietário informou que o homem viajou após deixar o imóvel e foi informado por vizinhos do vazamento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17:15

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep Crédito: Reprodução/TV Bahia

O proprietário do apartamento onde aconteceu uma explosão, nesta sexta-feira (27), no Stiep, em Salvador, afirmou que não sentiu cheiro de gás antes de sair do local. A informação foi passada pelo seu advogado, Marcelo Sotero, durante entrevista em frente ao imóvel.

"Ele disse que não cozinhou nada, que saiu daqui sem almoçar. Ele disse que toda vez que sai desliga os disjuntores, e que não sentiu cheiro [de gás] quando saiu", revelou.

O dono do imóvel estava viajando quando aconteceu a explosão, seguida de incêndio. Segundo o advogado, o homem passou mal quando recebeu a notícia e está a caminho de Salvador.

Vizinhos alertaram

Marcelo Sotero contou, também, que o dono do apartamento foi avisado sobre o vazamento de gás através do grupo do condomínio no WhatsApp. "Tinha o cheiro de gás e o pessoal do condomínio, através do grupo de WhatsApp, mandou uma mensagem e perguntou a ele se poderiam entrar no apartamento porque tinha o cheiro de gás. Ele mandou uma autorização no grupo do condomínio dizendo: 'tudo bem, podem entrar no apartamento'", disse.

Ainda segundo ele, a explosão aconteceu quando os agentes do Corpo de Bombeiros tentaram entrar no imóvel. "Os vizinhos ligaram para os Bombeiros, eles vieram para entrar no apartamento e a explosão ocorreu quando os Bombeiros entraram no apartamento. Ou seja, possivelmente com gás dentro, tanto que os Bombeiros se machucaram", acrescentou.

