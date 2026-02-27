Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:44
No próximo dia 14, o Salvador Norte Shopping recebe mais uma edição do Clube do Fogo, o festival de churrasco mais aclamado da região. O evento reúne churrasqueiros profissionais e uma programação musical durante quatro dias do mês de março. A abertura do palco 360º do evento fica a cargo do cantor Diggo.
A terceira edição do Clube do Fogo será realizada nos dias 14, 15, 21 e 22 de março. A atração do primeiro dia é o cantor Diggo, que estreia no projeto às 18h, com um repertório repleto de sucessos e promete animar o público em um ambiente para toda a família.
Clube do Fogo em 2024
Com entrada gratuita, o evento promete reunir une música ao vivo, gastronomia e uma área kids pensada para garantir que toda a família possa curtir o festival.