Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

Maysa Polcri
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:26
O vazamento de gás seguido de explosão que atingiu um prédio no bairro do Stiep, na região do Vale dos Rios, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (27), acendeu o alerta para um tema essencial: como agir em situações de emergência dentro de edifícios residenciais.
A suspeita inicial é de que o fogo tenha sido provocado por vazamento de gás de cozinha, que teria se acumulado em um dos apartamentos. A explosão aconteceu durante a entrada de bombeiros militares no local.
O impacto da explosão foi tão forte que atingiu prédios vizinhos, quebrando janelas e danificando estruturas. Parte do edifício afetado chegou a colapsar. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro bombeiros militares.
Explosão destrói parte de prédio
O comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Aloisio Fernandes, explicou que, em caso de incêndio em prédio, se a pessoa ainda não estiver cercada pelas chamas, a orientação é sair imediatamente da edificação, caminhando agachado, junto ao piso, para fugir da fumaça, e fechar todas as portas que ficarem para trás ao deixar o local.
No entanto, se já estiver cercada pelo fogo e não for possível escapar com segurança, o recomendado é permanecer no cômodo, fechar portas e janelas, vedar as frestas para impedir a entrada de calor e fumaça e aguardar o resgate, ganhando tempo até a chegada das equipes de socorro.
Durante o incêndio no Stiep, um morador relatou ter se fechado em um cômodo e colocado um pano na parte inferior da porta para impedir a entrada de fumaça, "Se a vítima estiver cercada pelas chamas, o recomendado é fechar tudo, tapar as frestas para impedir a entrada de calor e fumaça, se proteger e ganhar tempo até a chegada do Corpo de Bombeiros", explicou o comandante.
Mais de sete horas após a explosão, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia permanecia atuando no rescaldo do prédio. Esta é uma etapa necessária para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar reignição. Mais de 50 bombeiros militares e 17 viaturas da corporação atuaram na ocorrência, garantindo o combate às chamas, a evacuação da edificação e o atendimento às vítimas.
No local, quatro vítimas foram atendidas e liberadas. As outras 12 foram encaminhadas para unidades de saúde por ambulâncias do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (12º BBM/Salvar) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Apenas após a fase de rescaldo os técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) entrarão no prédio para avaliar a estrutura do edifício. Ainda não se sabe se o prédio precisará ser demolido. Parte do imóvel desabou durante a explosão. Além do prédio atingido, o edifício vizinho também permanecia interditado na noite desta sexta-feira (27) devido ao risco de desabamento.