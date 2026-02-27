Acesse sua conta
Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

Vazamento de gás provocou explosão no bairro do Stiep, em Salvador, nesta sexta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:26

Incêndio em prédio após explosão
Incêndio em prédio após explosão Crédito: Reprodução

vazamento de gás seguido de explosão que atingiu um prédio no bairro do Stiep, na região do Vale dos Rios, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (27), acendeu o alerta para um tema essencial: como agir em situações de emergência dentro de edifícios residenciais.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha sido provocado por vazamento de gás de cozinha, que teria se acumulado em um dos apartamentos. A explosão aconteceu durante a entrada de bombeiros militares no local.

O impacto da explosão foi tão forte que atingiu prédios vizinhos, quebrando janelas e danificando estruturas. Parte do edifício afetado chegou a colapsar. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro bombeiros militares.

Explosão destrói parte de prédio

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Aloisio Fernandes, explicou que, em caso de incêndio em prédio, se a pessoa ainda não estiver cercada pelas chamas, a orientação é sair imediatamente da edificação, caminhando agachado, junto ao piso, para fugir da fumaça, e fechar todas as portas que ficarem para trás ao deixar o local.

No entanto, se já estiver cercada pelo fogo e não for possível escapar com segurança, o recomendado é permanecer no cômodo, fechar portas e janelas, vedar as frestas para impedir a entrada de calor e fumaça e aguardar o resgate, ganhando tempo até a chegada das equipes de socorro.

Durante o incêndio no Stiep, um morador relatou ter se fechado em um cômodo e colocado um pano na parte inferior da porta para impedir a entrada de fumaça, "Se a vítima estiver cercada pelas chamas, o recomendado é fechar tudo, tapar as frestas para impedir a entrada de calor e fumaça, se proteger e ganhar tempo até a chegada do Corpo de Bombeiros", explicou o comandante. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel

Defesa Civil avalia se prédio que pegou fogo no Stiep será demolido

Rescaldo 

Mais de sete horas após a explosão, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia permanecia atuando no rescaldo do prédio. Esta é uma etapa necessária para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar reignição. Mais de 50 bombeiros militares e 17 viaturas da corporação atuaram na ocorrência, garantindo o combate às chamas, a evacuação da edificação e o atendimento às vítimas.

No local, quatro vítimas foram atendidas e liberadas. As outras 12 foram encaminhadas para unidades de saúde por ambulâncias do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (12º BBM/Salvar) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apenas após a fase de rescaldo os técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) entrarão no prédio para avaliar a estrutura do edifício. Ainda não se sabe se o prédio precisará ser demolido. Parte do imóvel desabou durante a explosão. Além do prédio atingido, o edifício vizinho também permanecia interditado na noite desta sexta-feira (27) devido ao risco de desabamento.

