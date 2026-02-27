Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Jacuípe morre aos 72 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:15
Morreu nesta quinta-feira (26) a ex-vereadora da cidade de Conceição do Jacuípe, no Centro-Norte da Bahia, Flávia Souza Teixeira, aos 72 anos.
Natural de Conceição do Jacuípe, ao longo de sua trajetória política, Flávia atuou como vereadora do município por cinco mandatos, com passagens pelo PSD e pelo PMDB.
No biênio 2021/2022, a vereadora Flávia, como era conhecida pelo eleitorado, assumiu a presidência da Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe. Em nota, a Casa Legislativa lamentou a morte da ex-parlamentar. “É com grande pesar que a Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe, por meio de seu presidente, vereadores e funcionários, manifesta suas condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos da Sra. Flávia Souza Teixeira pelo seu falecimento, ocorrido hoje, 26 de fevereiro do corrente ano”, diz o comunicado.
Morre, aos 72 anos, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Jacuípe
O atual presidente da Casa, Carlos Augusto Pereira da Conceição, decretou luto oficial de três dias. A retomada das atividades acontecerá na próxima segunda-feira (2).
A Prefeitura também decretou luto oficial de três dias. Em nota veiculada nas redes sociais, a administração municipal lamentou a perda da ex-vereadora. “Flávia Souza Teixeira dedicou sua trajetória à vida pública, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento do Poder Legislativo e para o desenvolvimento do município”, escreveu a gestão.