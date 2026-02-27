Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:54
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) iniciou a distribuição da primeira remessa da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan para os 417 municípios baianos. O envio segue os critérios de priorização definidos pelo Ministério da Saúde.
Nesta etapa inicial, a Bahia recebeu cerca de 40 mil doses. O imunizante tem como principal diferencial a aplicação em dose única, o que facilita a logística e amplia a proteção em menor tempo.
Neste primeiro momento, a vacinação será destinada exclusivamente aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) do SUS, com idade entre 15 e 59 anos, 11 meses e 29 dias.
Estão incluídos:
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem;
agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE);
odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais;
profissionais das equipes multiprofissionais;
nutricionistas e farmacêuticos.
A vacina poderá ser aplicada tanto em pessoas que já tiveram dengue quanto naquelas que nunca foram infectadas. No entanto, o profissional não pode ter sido imunizado anteriormente com outro imunizante contra a doença.
A distribuição ocorrerá de forma progressiva, conforme o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde. A Sesab orienta que cada município organize o planejamento local para agendamento da vacinação, evitando aglomerações e garantindo a cobertura do público prioritário.
A aplicação é feita por via subcutânea. Por se tratar de vacina de vírus atenuado, o imunizante passa a integrar as estratégias nacionais de enfrentamento à dengue na rede pública.
De acordo com Vânia Rebouças, coordenadora de Imunizações da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia (Divep), a expectativa é que, com a chegada de novas doses, o Programa Nacional de Imunizações amplie a vacinação para outros grupos prioritários dentro da faixa etária de 15 a 59 anos. Neste momento, apenas trabalhadores da Atenção Primária à Saúde estão contemplados, conforme disponibilidade de estoque nos municípios.