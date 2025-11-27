CRIME VIOLENTO

Homem é condenado a 24 anos de prisão por tentar matar ex em shopping do Itaigara

Decisão do Tribunal do Júri foi proferida nesta quinta-feira (27)

Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:38

Ataque aconteceu dentro do Shopping Paseo Crédito: Divulgação

Um homem foi condenado, nesta quinta-feira (27), a 24 anos, cinco meses e dez dias de prisão por tentar matar a ex-companheira em um shopping no bairro do Itaigara, em Salvador.

No dia 16 de dezembro de 2024, Carlos Vinicius Santos Silva foi até o local de trabalho da ex-companheira, no Shopping Paseo, questionou sobre o fim do relacionamento e, de forma repentina, sacou uma faca e desferiu diversos golpes. A vítima foi atingida no ombro esquerdo, dorso, face, região frontal do crânio e mão esquerda.

A mulher só não foi morta porque os seguranças do estabelecimento interviram e prestaram socorro imediato. O homem foi preso em flagrante e a faca utilizada no crime foi apreendida.

Na decisão desta quinta, o Tribunal do Júri determinou que a pensa seja cumprida em regime fechado. A decisão acatou a acusação sustentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), de que o réu agiu com intenção de matar, motivado pela condição de gênero da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, além de ter empregado meio que dificultou a sua defesa, já que ela foi surpreendida no seu local de trabalho.