MEIO AMBIENTE

Aves silvestres são resgatadas de cativeiro, e três suspeitos são presos na Bahia

Animais foram levados para análise

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:06

Aves silvestres foram resgatadas na Bahia Crédito: Divulgação/PCBA

Um cativeiro de animais silvestres se tornou alvo de fiscalização da Polícia Civil na zona rural de Iguaí, no Sudoeste baiano. No local, foram encontradas diversas aves aprisionadas em gaiolas. Três homens foram presos após serem apontados como responsáveis pela captura das aves e pela manutenção do local.

Os animais foram encontrados no distrito de Iguaibí na manhã da última quarta-feira (26). A polícia localizou diversas gaiolas contendo espécimes de pássaros mantidos sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão competente.

Todos os pássaros resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por processos de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza.