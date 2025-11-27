Aves silvestres são resgatadas de cativeiro, e três suspeitos são presos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:06
Um cativeiro de animais silvestres se tornou alvo de fiscalização da Polícia Civil na zona rural de Iguaí, no Sudoeste baiano. No local, foram encontradas diversas aves aprisionadas em gaiolas. Três homens foram presos após serem apontados como responsáveis pela captura das aves e pela manutenção do local.
Os animais foram encontrados no distrito de Iguaibí na manhã da última quarta-feira (26). A polícia localizou diversas gaiolas contendo espécimes de pássaros mantidos sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão competente.
Aves silvestres foram resgatadas
Todos os pássaros resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por processos de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza.
Os suspeitos, de 55 e 75 anos, foram identificados e conduzidos à delegacia, onde foi formalizado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles responderão em liberdade, com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa, para quem mata, persegue, caça ou utiliza espécies da fauna silvestre em desacordo com a legislação.