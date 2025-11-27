Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Terreiro de Jarê na Chapada Diamantina é tombado como Patrimônio Cultural do Brasil

Tombamento realizado pelo Iphan aconteceu na quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:35

Peji (altar) do terreiro Pai Gil de Ogum, na Chapada Diamantina
Peji (altar) do terreiro Pai Gil de Ogum, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

O Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra, em Lençóis, na Chapada Diamantina, foi tombado como Patrimônio Cultural Brasileiro, nesta quarta-feira (26), no segundo dia da 111ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Considerado o templo de Jarê mais antigo ainda em funcionamento no Brasil, o terreiro teve o seu tombamento justificado pela relevância cultural e histórica enquanto expressão viva da diversidade religiosa afro-brasileira. Além disso, o espaço representa um testemunho da resistência e da criatividade das populações negras na consolidação de seus territórios simbólicos e espirituais.

Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra

Terreiro de Pai Gil de Ogum   por Reprodução
Peji (altar) do terreiro Pai Gil de Ogum, na Chapada Diamantina por Reprodução
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra por Reprodução
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra por Reprodução
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra por Reprodução
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete Serras por Divulgação
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra por Reprodução
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra por Reprodução
Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra por Reprodução
1 de 9
Terreiro de Pai Gil de Ogum   por Reprodução

“Trata-se de um bem cultural de excepcional valor histórico, simbólico e espiritual, cuja materialidade e ambiência expressam a permanência e a vitalidade de uma tradição afro-brasileira singular”, argumentou a conselheira relatora do parecer, Desiree Ramos Tozi.

A prática do Jarê teve seu início nas cidades de Andaraí e Lençóis, por meio de mulheres nagôs - africanas escravizadas vindas da Costa da Mina, onde hoje é Gana, Togo, Benim e Nigéria.

Outros bens

Além do Terreiro Palácio de Ogum e Caboclo Sete-Serra, outros três bens receberam títulos de Patrimônio Cultural Brasileiro. O Edifício da antiga Repartição Central de Polícia (antigo DOPS), na cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores símbolos da repressão política no estado brasileiro durante a ditadura militar foi um deles.

O tombamento do prédio foi efetuado no mesmo ano em que se assinala os 40 anos do fim do regime Civil Militar no Brasil (1964-1985) e os 80 anos do término da Ditatura do Estado Novo (1937-1945). “O imóvel está diretamente relacionado a esses dois períodos de exceção da nossa história republicana. É chegado o momento de termos finalmente o reconhecimento de um lugar de memória traumática integrante do Patrimônio Cultural brasileiro”, observou o relator do parecer, conselheiro José Ricardo Oriá.

Já em São Paulo, a Fábrica de Tecidos São Luis, localizada no município de Itu, também teve o tombamento aprovado. Fundada em 1869, foi a primeira fábrica têxtil a funcionar com maquinismo movido a vapor e prenunciou o surgimento de outras fábricas têxteis. Trata-se de uma das únicas fábricas do período imperial ainda existentes em São Paulo e documenta os primórdios da industrialização brasileira.

Por fim, localizado em Serra, no Espírito Santo, o Sítio Histórico e Arqueológico de São José de Queimado também foi tombado. O local abriga as ruínas da igreja que foi palco, em 1849, de uma rebelião de cerca de 300 pessoas escravizadas.

Leia mais

Imagem - MP discute medidas de proteção do Jarê, da Chapada Diamantina, como patrimônio público

MP discute medidas de proteção do Jarê, da Chapada Diamantina, como patrimônio público

Imagem - Ministério Público cobrará medidas para reconhecimento da prática do Jarê como patrimônio cultural

Ministério Público cobrará medidas para reconhecimento da prática do Jarê como patrimônio cultural

Imagem - Terreiro de jarê retira assentamento de mais de 30 anos após ameaças de agentes do ICMBio

Terreiro de jarê retira assentamento de mais de 30 anos após ameaças de agentes do ICMBio

Tags:

Iphan Lençóis Chapada Diamantina Terreiro Palácio de Ogum E Caboclo Sete-serra Jarê Terreiro

Mais recentes

Imagem - Acidente com duas carretas em estrada baiana deixa um motorista morto e outro ferido

Acidente com duas carretas em estrada baiana deixa um motorista morto e outro ferido
Imagem - Aves silvestres são resgatadas de cativeiro, e três suspeitos são presos na Bahia

Aves silvestres são resgatadas de cativeiro, e três suspeitos são presos na Bahia
Imagem - Homem é condenado a 24 anos de prisão por tentar matar ex em shopping do Itaigara

Homem é condenado a 24 anos de prisão por tentar matar ex em shopping do Itaigara

MAIS LIDAS

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
01

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda
02

Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
03

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)
04

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)