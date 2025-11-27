Acesse sua conta
Black CORREIO* tem assinatura de conteúdos exclusivos e clube de vantagens por apenas R$ 2,50

Período para assinatura vai até o próximo domingo (30)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 22:17

Clube Correio
Clube Correio Crédito: Divulgação

A campanha de Black Friday do jornal CORREIO voltou com uma oferta imperdível neste ano. Por menos de R$ 3 por mês, os leitores poderão ficar por dentro de tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo, além de ter acesso a conteúdos jornalísticos exclusivos. O período para assinatura vai até o próximo domingo (30).

Por apenas R$ 2,50 por mês, os leitores podem adquirir a assinatura digital na Black Correio. No total, o valor equivale a R$ 30 por todo o ano. Um dos principais benefícios da assinatura é o Clube Correio, clube de vantagens exclusivo para assinantes do jornal, que oferece experiências especiais, prêmios, conteúdos, descontos e outras vantagens.

O Clube Correio disponibiliza descontos de até 40% em shows, 25% nas Casas Bahia, 15% nas óticas Passadero, Ernesto e Salvador, 40% no Hospital Humberto Castro Lima, além de R$ 15 de desconto na compra do gás.

Além disso, estão incluídos no pacote os seguintes benefícios:

  • Acesso ilimitado ao conteúdo do site e do app;
  • Grupo exclusivo no WhatsApp;
  • Versão digital do jornal impresso;
  • Acesso ao acervo digital;
  • Navegação mais limpa, com menos anúncios.
  • O valor total pode ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito.

