Black CORREIO* tem assinatura de conteúdos exclusivos e clube de vantagens por apenas R$ 2,50

Elaine Sanoli
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 22:17
A campanha de Black Friday do jornal CORREIO voltou com uma oferta imperdível neste ano. Por menos de R$ 3 por mês, os leitores poderão ficar por dentro de tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo, além de ter acesso a conteúdos jornalísticos exclusivos. O período para assinatura vai até o próximo domingo (30).
Por apenas R$ 2,50 por mês, os leitores podem adquirir a assinatura digital na Black Correio. No total, o valor equivale a R$ 30 por todo o ano. Um dos principais benefícios da assinatura é o Clube Correio, clube de vantagens exclusivo para assinantes do jornal, que oferece experiências especiais, prêmios, conteúdos, descontos e outras vantagens.
O Clube Correio disponibiliza descontos de até 40% em shows, 25% nas Casas Bahia, 15% nas óticas Passadero, Ernesto e Salvador, 40% no Hospital Humberto Castro Lima, além de R$ 15 de desconto na compra do gás.
Além disso, estão incluídos no pacote os seguintes benefícios: