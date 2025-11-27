FATALIDADE

Acidente com duas carretas em estrada baiana deixa um motorista morto e outro ferido

Sobrevivente ficou preso nas ferragens

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:51

Acidente na BA-093 Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Durante a madrugada desta quinta-feira (27), um acidente de trânsito envolvendo duas carretas resultou na morte de uma pessoa. A colisão ocorreu na BA-093, na altura da Curva dos Boiadeiros, no município de Araçás, no interior da Bahia. O 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM) de Alagoinhas foi acionado porque uma das vítimas estava presa às ferragens.



De acordo com a corporação, as equipes confirmaram que dois motoristas estavam envolvidos no acidente: um deles foi encontrado sem sinais vitais, enquanto o outro estava com vida, porém preso em uma das cabines destruídas.

Vítima foi resgatada das ferragens após acidente na BA-093 1 de 10

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar socorro às vítimas. “As guarnições trabalharam na estabilização do cenário e no desencarceramento da vítima sobrevivente, que recebeu atendimento da equipe do Samu. O corpo da vítima em óbito ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais”, informou o Corpo de Bombeiros.