Acidente com duas carretas em estrada baiana deixa um motorista morto e outro ferido

Sobrevivente ficou preso nas ferragens

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:51

Durante a madrugada desta quinta-feira (27), um acidente de trânsito envolvendo duas carretas resultou na morte de uma pessoa. A colisão ocorreu na BA-093, na altura da Curva dos Boiadeiros, no município de Araçás, no interior da Bahia. O 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM) de Alagoinhas foi acionado porque uma das vítimas estava presa às ferragens.

 De acordo com a corporação, as equipes confirmaram que dois motoristas estavam envolvidos no acidente: um deles foi encontrado sem sinais vitais, enquanto o outro estava com vida, porém preso em uma das cabines destruídas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar socorro às vítimas. “As guarnições trabalharam na estabilização do cenário e no desencarceramento da vítima sobrevivente, que recebeu atendimento da equipe do Samu. O corpo da vítima em óbito ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais”, informou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre a vítima, mas não houve retorno.

Bahia Acidente Trânsito Corpo de Bombeiros

