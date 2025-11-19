Homem é condenado por feminicídio de esteticista em Salvador nove anos após o crime

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:17
Hebert Lucas de Oliveira dos Santos foi condenado a 40 anos de prisão por matar a ex-namorada no bairro de Cidade Nova, em Salvador, em 2016. A esteticista Isaneide Sousa Teles tinha 33 anos quando foi morta em frente ao filho de 9 anos. Hebert Lucas cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento.
O Tribunal do Júri foi realizado na terça-feira (18). A decisão dos jurados acatou a acusação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), feita pelo promotor de Justiça Audo Rodrigues. Hebert Lucas esteve preso preventivamente por um ano e cinco meses, e cumprirá o restante da pena de 38 anos e sete meses de prisão em regime fechado.
O crime foi praticado no dia 8 de novembro de 2016, por volta das 9h30, quando o homem matou Isaneide a tiros, dentro da casa dela e na frente do filho da vítima. Após o crime, Hebert Lucas ainda acenou para o pai da vítima ao passar por ele na rua minutos após matar a jovem, segundo foi noticiado pela imprensa na época.