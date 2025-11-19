Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é condenado por feminicídio de esteticista em Salvador nove anos após o crime

Hebert Lucas de Oliveira dos Santos foi condenado a 40 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:17

Hebert Lucas matou a ex-namorada em 2026
Hebert Lucas matou a ex-namorada em 2026 Crédito: Hebert Lucas

Hebert Lucas de Oliveira dos Santos foi condenado a 40 anos de prisão por matar a ex-namorada no bairro de Cidade Nova, em Salvador, em 2016. A esteticista Isaneide Sousa Teles tinha 33 anos quando foi morta em frente ao filho de 9 anos. Hebert Lucas cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento. 

O Tribunal do Júri foi realizado na terça-feira (18). A decisão dos jurados acatou a acusação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), feita pelo promotor de Justiça Audo Rodrigues. Hebert Lucas esteve preso preventivamente por um ano e cinco meses, e cumprirá o restante da pena de 38 anos e sete meses de prisão em regime fechado.

O crime foi praticado no dia 8 de novembro de 2016, por volta das 9h30, quando o homem matou Isaneide a tiros, dentro da casa dela e na frente do filho da vítima. Após o crime, Hebert Lucas ainda acenou para o pai da vítima ao passar por ele na rua minutos após matar a jovem, segundo foi noticiado pela imprensa na época. 

Leia mais

Imagem - Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'

Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'

Imagem - Ex-candidato a vereador que tentou matar a mulher diz que 'perdeu a cabeça' por ciúmes

Ex-candidato a vereador que tentou matar a mulher diz que 'perdeu a cabeça' por ciúmes

Imagem - Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'

Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'

Mais recentes

Imagem - Operadora vira alvo do MP-BA por cobranças indevidas; órgão pede R$ 500 mil

Operadora vira alvo do MP-BA por cobranças indevidas; órgão pede R$ 500 mil
Imagem - Evento oferece aula de dança e serviços de saúde gratuitos em Salvador; veja onde

Evento oferece aula de dança e serviços de saúde gratuitos em Salvador; veja onde
Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

MAIS LIDAS

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
01

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
02

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador
03

Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador

Imagem - Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho
04

Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho