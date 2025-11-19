CIDADE NOVA

Homem é condenado por feminicídio de esteticista em Salvador nove anos após o crime

Hebert Lucas de Oliveira dos Santos foi condenado a 40 anos de prisão

Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:17

Hebert Lucas matou a ex-namorada em 2026 Crédito: Hebert Lucas

Hebert Lucas de Oliveira dos Santos foi condenado a 40 anos de prisão por matar a ex-namorada no bairro de Cidade Nova, em Salvador, em 2016. A esteticista Isaneide Sousa Teles tinha 33 anos quando foi morta em frente ao filho de 9 anos. Hebert Lucas cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

O Tribunal do Júri foi realizado na terça-feira (18). A decisão dos jurados acatou a acusação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), feita pelo promotor de Justiça Audo Rodrigues. Hebert Lucas esteve preso preventivamente por um ano e cinco meses, e cumprirá o restante da pena de 38 anos e sete meses de prisão em regime fechado.