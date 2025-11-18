Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-candidato a vereador que tentou matar a mulher diz que 'perdeu a cabeça' por ciúmes

Justiça decretou a prisão preventiva de Olavo Gonzaga de Jesus,

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:19

Olavo Gonzaga de Jesus
Olavo Gonzaga de Jesus Crédito: Reprodução

O ex-candidato a vereador Olavo Gonzaga de Jesus, de 68 anos, teve a prisão preventiva decretada após tentar matar a esposa com golpes de faca durante uma discussão, em Mata de São João. O caso foi registrado no último domingo (16). A vítima, de 64 anos, sofreu perfurações no tórax e no braço direito, foi internada e passou por cirurgia. 

Em depoimento, Olavo Gonzaga de Jesus disse que "perdeu a cabeça" durante uma discussão motivada por ciúmes. É o que consta na determinação judicial que decretou a prisão em flagrante do assessor, proferida nesta terça-feira (18). Ele disse ainda que também foi agredido pela esposa. Exames identificaram que Olavo apresentava lesões nos dedos de uma das mãos. 

Em depoimento, a filha do casal relatou que os pais são casados há 54 anos e convivem com um histórico de ameaças e agressões. Ela afirmou que, após sofrer um infarto e iniciar o uso de medicação controlada, o comportamento de Olavo se tornou mais agressivo. 

Durante a audiência de custódia, o Ministério Público pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi acatado pelo juiz Cidval Santos Sousa Filho. 

A defesa pediu a prisão domiciliar alegando doenças e idade avançada de Olavo, mas o pedido foi negado. O juiz afirma que o agressor poderá receber atendimento médico na prisão. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João. 

Mais recentes

Imagem - Médica que atuou na pandemia consegue na Justiça abatimento do Fies

Médica que atuou na pandemia consegue na Justiça abatimento do Fies
Imagem - Saiba de onde é a aposta baiana que ganhou mais de R$ 1 milhão na Lotomania

Saiba de onde é a aposta baiana que ganhou mais de R$ 1 milhão na Lotomania
Imagem - Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas

Dietas da moda: veja os riscos e os benefícios de cada uma delas

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
03

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos
04

Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos