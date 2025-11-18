CRIME

Ex-candidato a vereador que tentou matar a mulher diz que 'perdeu a cabeça' por ciúmes

Justiça decretou a prisão preventiva de Olavo Gonzaga de Jesus,

Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:19

Olavo Gonzaga de Jesus Crédito: Reprodução

O ex-candidato a vereador Olavo Gonzaga de Jesus, de 68 anos, teve a prisão preventiva decretada após tentar matar a esposa com golpes de faca durante uma discussão, em Mata de São João. O caso foi registrado no último domingo (16). A vítima, de 64 anos, sofreu perfurações no tórax e no braço direito, foi internada e passou por cirurgia.

Em depoimento, Olavo Gonzaga de Jesus disse que "perdeu a cabeça" durante uma discussão motivada por ciúmes. É o que consta na determinação judicial que decretou a prisão em flagrante do assessor, proferida nesta terça-feira (18). Ele disse ainda que também foi agredido pela esposa. Exames identificaram que Olavo apresentava lesões nos dedos de uma das mãos.

Em depoimento, a filha do casal relatou que os pais são casados há 54 anos e convivem com um histórico de ameaças e agressões. Ela afirmou que, após sofrer um infarto e iniciar o uso de medicação controlada, o comportamento de Olavo se tornou mais agressivo.

Durante a audiência de custódia, o Ministério Público pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi acatado pelo juiz Cidval Santos Sousa Filho.