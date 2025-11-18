Acesse sua conta
Banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta em Salvador neste sábado (22)

Show traz repertório do novo álbum do grupo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:24

Seu Pereira e Coletivo 401
Seu Pereira e Coletivo 401 Crédito: Rafael Passos/Divulgação

O grupo paraibano Seu Pereira e Coletivo 401 apresenta, em Salvador, o show “Obsoleto”, no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho, no próximo sábado (22), às 22h. O projeto traz o repertório do álbum homônimo, o terceiro da banda.

O trabalho marca uma fase mais orgânica e madura, flertando com o retrô sem abrir mão da força poética e da pegada brasileira que caracterizam a trajetória de Seu Pereira e Coletivo 401.

Veja registros da banda Seu Pereira e Coletivo 401

Seu Pereira e Coletivo 401 por Rafael Passos/Divulgação
Seu Pereira e Coletivo 401 por Rafael Passos/Divulgação
Seu Pereira e Coletivo 401 por Rafael Passos/Divulgação
Seu Pereira e Coletivo 401 por Rafael Passos/Divulgação
1 de 4
Seu Pereira e Coletivo 401 por Rafael Passos/Divulgação

Formado em 2009, o grupo nasceu da união de amigos que dividiam o mesmo transporte coletivo em João Pessoa: o ônibus 401. Dessa vivência cotidiana e popular, surgiu uma identidade sonora autêntica, que mistura rock, baião, samba rock nordestino e funk paraibano.

A banda é composta por Seu Pereira (voz e guitarra), Chico Correa (guitarra), Thiago Sombra (baixo), Victor Rama (bateria), Felipe Gomes (trompete e teclado) e Daniel Lima (trombone).

Os ingressos para a apresentação em Salvador já estão a venda pela plataforma Sympla. O 1º lote custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), e o 2º lote custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Show Banda seu Pereira E Coletivo 401 Casa Rosa

