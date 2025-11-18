MÚSICA

Banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta em Salvador neste sábado (22)

Show traz repertório do novo álbum do grupo

Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:24

Seu Pereira e Coletivo 401 Crédito: Rafael Passos/Divulgação

O grupo paraibano Seu Pereira e Coletivo 401 apresenta, em Salvador, o show “Obsoleto”, no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho, no próximo sábado (22), às 22h. O projeto traz o repertório do álbum homônimo, o terceiro da banda.

O trabalho marca uma fase mais orgânica e madura, flertando com o retrô sem abrir mão da força poética e da pegada brasileira que caracterizam a trajetória de Seu Pereira e Coletivo 401.

Veja registros da banda Seu Pereira e Coletivo 401 1 de 4

Formado em 2009, o grupo nasceu da união de amigos que dividiam o mesmo transporte coletivo em João Pessoa: o ônibus 401. Dessa vivência cotidiana e popular, surgiu uma identidade sonora autêntica, que mistura rock, baião, samba rock nordestino e funk paraibano.

A banda é composta por Seu Pereira (voz e guitarra), Chico Correa (guitarra), Thiago Sombra (baixo), Victor Rama (bateria), Felipe Gomes (trompete e teclado) e Daniel Lima (trombone).