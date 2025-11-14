AGENDA CULTURAL

Festas, shows e teatro: veja o que fazer em Salvador neste fim de semana

Programação do fim de semana tem concerto da OSBA e peça com Daniel Dantas e Letícia Sabatella

Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:48

Mercado Iaô Crédito: Victor Fernandez - Divulgação

O mês de novembro está a todo vapor em Salvador, e a programação cultural deste fim de semana reforça: tem muito mais pela frente. Só entre sábado (15) e domingo (16), a capital baiana recebe desde festa brega a concerto da OSBA.

Confira alguns dos eventos:



Abertura da mostra “Lugar Nenhum é Logo Ali” na CAIXA Cultural

A partir deste fim de semana, a arte-educação vai tomar conta da CAIXA Cultural. A mostra “Lugar Nenhum é Logo Ali”, que faz parte do Play Festival, foi aberta na sexta, e recebe neste sábado oficinas, visita mediada e rodas de conversa com curadora Tathiana Lopes e artistas, das 10h às 17h30. A exposição reúne obras de artistas como Vik Muniz, Lais Machado e Mano Penalva, e segue aberta para visitação, de forma gratuita, até o dia 8 de fevereiro de 2026.

Festa Brega & Night na Marujada

No sábado (15), é dia de soltar o romantismo no bar A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. É a reestreia da festa Brega & Night, com uma edição especial repleta de love songs. O evento mescla forró, brega funk, tecnobrega, batidão tropical, arrocha e lambada, e tem na programação o DJ Ian Fraguas e performance de Spadina Banks. A festa começa às 21h e os ingressos, a R$20, podem ser adquiridos na porta do evento.

Mercado Iaô com Cortejo Afro e Majur

No domingo (16), a Fábrica Cultural, na Ribeira, chama os soteropolitanos para um encontro com arte, música, moda e gastronomia. O Mercado Iaô, que integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro, retorna com uma edição especial, celebrando memória, identidade e resistência num evento com mais de 100 empreendedores criativos. No palco principal, o festival recebe o Cortejo Afro e a cantora Majur. Também haverá show de Sambaiana, com uma participação mais que especial: a cantora Marcia Short, uma das vozes mais marcantes da Bahia. A entrada é solidária, com 1kg de alimento não perecível destinado à Creche Comunitária Ruby.

“Concerto dos Amigos” da OSBA

Também no domingo, às 11h, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) retorna ao Cine Teatro Solar Boa Vista para a realização do “Concerto dos Amigos”, em que apresenta as obras “Abertura Trágica”, de Johannes Brahms e a “Sinfonia nº 4”, de Robert Schumann. Com regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação será uma nova edição do OSBA Solar, que leva apresentações matinais da Orquestra ao teatro localizado no Engenho Velho de Brotas. Os ingressos estão à venda por R$20 (inteira) e R$10 (meia) via Sympla.

“Ilíada” com Daniel Dantas e Letícia Sabatella