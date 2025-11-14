Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festas, shows e teatro: veja o que fazer em Salvador neste fim de semana

Programação do fim de semana tem concerto da OSBA e peça com Daniel Dantas e Letícia Sabatella

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:48

Mercado Iaô acontece nesse domingo 16 11 25
Mercado Iaô Crédito: Victor Fernandez - Divulgação

O mês de novembro está a todo vapor em Salvador, e a programação cultural deste fim de semana reforça: tem muito mais pela frente. Só entre sábado (15) e domingo (16), a capital baiana recebe desde festa brega a concerto da OSBA.

Agenda do fim de semana em Salvador

Osba realiza concerto no domingo (17) por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Será a nova edição do Osba Solar, que leva apresentações matinais da Orquestra ao Cine Teatro Solar Boa Vista por Fernando Gomes/SecultBa
Mercado Iaô terá shows de Cortejo Afro, Majur e Sambaiana, com participação de Marcia Short por Victor Fernandez - Divulgação
Evento na Fábrica Cultural recebe mais de 100 empreendedores por Victor Fernandez - Divulgação
Mostra “Lugar Nenhum é Logo Ali” acontece na CAIXA Cultural por Divulgação
Exposição reúne obras de diversos artistas por BRUNO/Divulgação
Festa Brega & Night acontece no sábado por Reprodução/Redes sociais
É o retorno da festa, que acontece no bar A Marujada  por Nara Gentil/Correio
Leticia Sabatella desembarca em Salvador para apresentar Ilíada ao lado de Daniel Dantas por Divulgação
Montagem apresenta dois momentos do poema heroico por Gilson Camargo/Divulgação
1 de 10
Osba realiza concerto no domingo (17) por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Confira alguns dos eventos:

Abertura da mostra “Lugar Nenhum é Logo Ali” na CAIXA Cultural

A partir deste fim de semana, a arte-educação vai tomar conta da CAIXA Cultural. A mostra “Lugar Nenhum é Logo Ali”, que faz parte do Play Festival, foi aberta na sexta, e recebe neste sábado oficinas, visita mediada e rodas de conversa com curadora Tathiana Lopes e artistas, das 10h às 17h30. A exposição reúne obras de artistas como Vik Muniz, Lais Machado e Mano Penalva, e segue aberta para visitação, de forma gratuita, até o dia 8 de fevereiro de 2026.

Festa Brega & Night na Marujada

No sábado (15), é dia de soltar o romantismo no bar A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo. É a reestreia da festa Brega & Night, com uma edição especial repleta de love songs. O evento mescla forró, brega funk, tecnobrega, batidão tropical, arrocha e lambada, e tem na programação o DJ Ian Fraguas e performance de Spadina Banks. A festa começa às 21h e os ingressos, a R$20, podem ser adquiridos na porta do evento.

Mercado Iaô com Cortejo Afro e Majur

No domingo (16), a Fábrica Cultural, na Ribeira, chama os soteropolitanos para um encontro com arte, música, moda e gastronomia. O Mercado Iaô, que integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro, retorna com uma edição especial, celebrando memória, identidade e resistência num evento com mais de 100 empreendedores criativos. No palco principal, o festival recebe o Cortejo Afro e a cantora Majur. Também haverá show de Sambaiana, com uma participação mais que especial: a cantora Marcia Short, uma das vozes mais marcantes da Bahia. A entrada é solidária, com 1kg de alimento não perecível destinado à Creche Comunitária Ruby.

“Concerto dos Amigos” da OSBA

Também no domingo, às 11h, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) retorna ao Cine Teatro Solar Boa Vista para a realização do “Concerto dos Amigos”, em que apresenta as obras “Abertura Trágica”, de Johannes Brahms e a “Sinfonia nº 4”, de Robert Schumann. Com regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação será uma nova edição do OSBA Solar, que leva apresentações matinais da Orquestra ao teatro localizado no Engenho Velho de Brotas. Os ingressos estão à venda por R$20 (inteira) e R$10 (meia) via Sympla.

“Ilíada” com Daniel Dantas e Letícia Sabatella

Os atores Daniel Dantas e Letícia Sabatella desembarcam em Salvador neste fim de semana para apresentar a “Ilíada” de Homero no Teatro Sesc Casa do Comércio. A montagem apresenta dois momentos do poema heroico e fundador do pensamento ocidental, sob direção de Octavio Camargo para a aclamada tradução de Odorico Mendes. As apresentações acontecem no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Os ingressos custam entre R$97,50 (meia) e R$195 (inteira). Assinantes do clube Correio têm 40% de desconto na inteira.

Leia mais

Imagem - Entre a técnica e a poesia: José Ignácio transforma ferro em arte na exposição ‘Desperta, Ferro!’

Entre a técnica e a poesia: José Ignácio transforma ferro em arte na exposição ‘Desperta, Ferro!’

Imagem - Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais

Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais

Imagem - Festival Afropunk Brasil reúne arte, música e identidade preta

Festival Afropunk Brasil reúne arte, música e identidade preta

Mais recentes

Imagem - Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana
Imagem - 7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional
Imagem - Nova licença-paternidade: 7 aspectos que você precisa conhecer

Nova licença-paternidade: 7 aspectos que você precisa conhecer

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
01

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)
04

Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)