Festival Afropunk Brasil reúne arte, música e identidade preta

Evento acontece no sábado (8) e domingo (9) no Parque de Exposições

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06:00

A BaianaSystem convida Sister Nancy para show no domingo, à meia-noite Crédito: STEPHAN SOLON

Moda, música e outras expressões da cultura negra se encontram no Parque de Exposições durante o Afropunk, realizado neste final de semana. Cerca de 50 mil pessoas devem passar pelo espaço nos dois dias do festival, que está em sua quinta edição e recebe 19 atrações entre artistas nacionais e internacionais.

A programação começa neste sábado (8), às 19h, com apresentação da cantora maranhense Núbia, com participação especial da banda Muzenza. Também sobem ao palco, a rapper capixaba Budah, em parceria com o haitiano Wycleff Jean e a cantora americana Coco Jones. Já o encerramento fica sob a responsabilidade dos baianos do ÀTTØØXXÁ, seguido de um paredão para quem não quiser voltar para casa.

O destaque da noite fica por conta dos shows de Péricles e BK’, que volta a capital baiana após ter se apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no último mês de julho. O show compôs a sua turnê batizada de DLRE Tour, que apresenta as músicas do álbum Diamantes, Rostos e Lágrimas para Esquecer, lançado em janeiro.

“Eu amo meus fãs da Bahia e vou voltar sempre que tiver oportunidade. A DLRE Tour foi muito especial, foi um dos melhores shows da turnê e a energia do público é linda demais. Chegar agora para o Afropunk Brasil será também bem bacana porque é um grande movimento, não só com o line-up preto potente, mas com o público que abraça a cena cultural da cidade”, diz Péricles.

Movimento global

Quem abre os trabalhos no domingo (9) é a rapper paulista MC Luanna, às 18h50. A sequência de apresentações conta com a banda Os Garotin, a cantora nigeriana Tems, Liniker e uma apresentação especial de Baianasystem com a jamaicana SisterNancy. O encerramento terá um show especial de Tatau, que convida Márcia Short & Lazzo Matumbi para celebrarem os 40 anos da Afro Axé Music.

“Estou muito feliz em participar do Afropunk, representando esse recorte do axé. É algo que sempre me orgulhou e me deu muita satisfação, porque a música que emana a Bahia nasce do povo e retrata a nossa cultura. Poder se manter durante 40 anos falando desse legado é motivo de celebração e uma boa hora para renovação e reflexão sobre todos os aspectos desse período”, celebra a cantora.

“Esse é um evento muito especial, de repertório especial e convidados maravilhosos. Chegar nesses 40 anos é um momento de celebração, de algo que é muito nosso, da Bahia, do preto e da cultura. Será um dia de muita alegria e de muita celebração”, completa Tatau.

A fundadora e CEO da IDW Company, que realiza o festival, Potyra Lavor destaca o papel do evento para o turismo e a economia. Segundo ela, 40% do público do festival será composto por turistas de outros estados do Brasil, além de estrangeiros que passam pelo Parque de Exposições. No ano passado, o Afropunk movimentou mais de R$ 50 milhões na

capital baiana.

“O Afropunk Brasil em 2025 se consolida como um movimento global. Estamos trazendo, mais uma vez, artistas internacionais para se apresentar pela primeira vez no país, vindos especialmente para o festival, posicionando Salvador no circuito mundial do entretenimento. Além disso, o evento movimenta a economia local, impulsionando o turismo e gerando oportunidades principalmente para empreendedores negros da Bahia”, afirma.

SERVIÇO - Afropunk Brasil | Sábado (8) e domingo (9), no Parque de Exposições de Salvador | Ingressos: a partir de R$ 161.

CONFIRA O HORÁRIO DOS SHOWS:

Sábado (dia 8)

DJ Boneka - 17h30

Núbia convida Muzenza - 19h00

Budah & Wycleff Jean - 20h10

Coco Jones - 21h20

Péricles - 22h30

BK' - 23h40

ÀTTØØXXÁ - 00h40

Paredão - 01h50

Domingo (dia 9)

DJ Umiranda- 17h30

Mc Luanna - 18h50

Os Garotin - 20h00

Tems - 21h00

Liniker - 22h20

Baianasystem convida Sister Nancy - 00h00

Tatau convida Márcia Short & Lazzo Matumbi - 01h00