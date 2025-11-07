Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda desta sexta-feira (7 de novembro) alerta 4 signos: chegou a hora de encarar o que você tanto evitou

Situações pendentes pedem decisão e coragem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A sexta-feira (7 de novembro) chega com uma energia de enfrentamento e libertação. Os anjos da guarda anunciam que não dá mais para fugir de certas situações. É tempo de resolver o que ficou pendente, falar o que está engasgado e tomar atitudes que venham sendo adiadas há tempos. O universo pede coragem, transparência e maturidade para fechar ciclos e abrir novos caminhos. Quatro signos estarão especialmente influenciados por essa força de decisão e clareza espiritual.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (7 de novembro) é O Coração: baixe a guarda e perca o medo de demonstrar o que sente

Carta do Baralho Cigano desta sexta (7 de novembro) é O Coração: baixe a guarda e perca o medo de demonstrar o que sente

Imagem - Universo tem um recado pra você nesta sexta (7 de novembro): o melhor capítulo da sua história ainda está sendo escrito

Universo tem um recado pra você nesta sexta (7 de novembro): o melhor capítulo da sua história ainda está sendo escrito

Gêmeos

Um assunto antigo volta à tona e exige posicionamento. Mesmo que a vontade seja se afastar, a vida pede que você encare o problema com firmeza. Ao enfrentar o que te incomoda, uma sensação de leveza e libertação tomará conta do seu coração.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

Você tem evitado um diálogo importante por medo do conflito, mas o silêncio já não cabe mais. A energia do dia ajuda a expressar o que sente com equilíbrio e razão. Resolver o que está pendente trará paz e abrirá espaço para novas oportunidades.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

Um desafio que você vinha ignorando pede solução imediata. Pode envolver promessas não cumpridas, pendências emocionais ou escolhas que afetam o futuro. Agir com responsabilidade será essencial. A coragem de agora definirá os próximos passos.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Aquário

Uma verdade que vinha sendo empurrada para depois se impõe diante de você. O momento é de encarar os fatos e fazer ajustes necessários, mesmo que doa. A sinceridade, consigo e com os outros, será sua maior proteção espiritual neste dia.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia: “A paz chega quando você decide parar de correr do que precisa ser resolvido.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza
Imagem - Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia

Jojo Todynho se envolve em confusão na faculdade, é denunciada por colega e caso vai parar na polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas
01

Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)
04

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)