ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta sexta-feira (7 de novembro) alerta 4 signos: chegou a hora de encarar o que você tanto evitou

Situações pendentes pedem decisão e coragem

Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A sexta-feira (7 de novembro) chega com uma energia de enfrentamento e libertação. Os anjos da guarda anunciam que não dá mais para fugir de certas situações. É tempo de resolver o que ficou pendente, falar o que está engasgado e tomar atitudes que venham sendo adiadas há tempos. O universo pede coragem, transparência e maturidade para fechar ciclos e abrir novos caminhos. Quatro signos estarão especialmente influenciados por essa força de decisão e clareza espiritual.

Gêmeos

Um assunto antigo volta à tona e exige posicionamento. Mesmo que a vontade seja se afastar, a vida pede que você encare o problema com firmeza. Ao enfrentar o que te incomoda, uma sensação de leveza e libertação tomará conta do seu coração.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Virgem

Você tem evitado um diálogo importante por medo do conflito, mas o silêncio já não cabe mais. A energia do dia ajuda a expressar o que sente com equilíbrio e razão. Resolver o que está pendente trará paz e abrirá espaço para novas oportunidades.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Sagitário

Um desafio que você vinha ignorando pede solução imediata. Pode envolver promessas não cumpridas, pendências emocionais ou escolhas que afetam o futuro. Agir com responsabilidade será essencial. A coragem de agora definirá os próximos passos.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Aquário

Uma verdade que vinha sendo empurrada para depois se impõe diante de você. O momento é de encarar os fatos e fazer ajustes necessários, mesmo que doa. A sinceridade, consigo e com os outros, será sua maior proteção espiritual neste dia.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5