Data definida: saiba quando a Globo irá revelar os participantes do BBB 26

Reality será apresentado por Tadeu Schmidt pelo quinto ano consecutivo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:41

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo já marcou a data do 'Big Day', dia em que irá revelar os participantes do Big Brother Brasil 26. O elenco será conhecido por meio de chamadas na programação da emissora em 9 de janeiro, uma sexta-feira. Já o reality show em si irá estrear no dia 12 de janeiro, uma segunda. As informações são da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O 'Big Day' também marcará o início do confinamento nas cinco casas de vidro com os candidatos ao grupo Pipoca. Vale lembrar que uma delas ficará em Salvador, no Shopping Bela Vista. As outras serão instaladas em São Caetano do Sul (em São Paulo), Brasília (no Distrito Federal), Manaus (no Amazonas) e Porto Alegre (no Rio Grande do Sul).

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução
Grazi Massafera (BBB 5 – 2005): Vice-campeã do BBB 5, Grazi se consolidou como atriz de novelas, séries e cinema, tornando-se uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas financeiramente. por Reprodução
Maíra Cardi (BBB 9 – 2009): Participante do BBB 9, Maíra transformou a visibilidade do reality em negócios milionários no mercado de saúde, bem-estar e produtos digitais. por Reprodução
Marcela Mc Gowan (BBB 20 – 2020): Após o BBB 20, Marcela viu seu curso online sobre sexualidade explodir em vendas enquanto ainda estava confinada, garantindo faturamento milionário. por Reprodução / Redes Sociais
Gil do Vigor (BBB 21 – 2021): Destaque do BBB 21, Gil acumulou contratos publicitários, projetos na TV e ações no mercado financeiro, ultrapassando cifras milionárias fora da casa. por Divulgação
Kerline Cardoso (BBB 21 – 2021): Primeira eliminada do BBB 21, Kerline transformou a exposição inicial em carreira como influenciadora, campanhas publicitárias e presença constante em eventos. por Reprodução
Eslovênia Marques (BBB 22 – 2022): Após o BBB 22, Eslovênia alcançou o valor do prêmio em menos de um ano com publicidade, redes sociais e trabalhos como influenciadora digital. por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis (BBB 24 – 2024): Mesmo sem vencer o BBB 24, Bia fechou contratos com grandes marcas e alcançou faturamento equivalente ao prêmio principal do programa. por Reprodução

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução

Coincidência (ou de forma estratégica), a data será a mesma em que irá ao o último capítulo de "Dona de Mim", a novela das 19h da Globo que tem feito sucesso nos números de audiência.

Além de ser composto por participantes Pipoca e Camarote, o BBB 26 também terá no elenco um grupo de Veteranos, com ex-BBBs que participaram de outras edições e que retornam para tentar o prêmio milionário mais uma vez. Destaque do BBB 16, Ana Paula Renault é uma das personalidades cotadas para a edição. O programa continuará com apresentação de Tadeu Schmidt pelo quinto ano seguido.

Veteranos cotados para o BBB 26

Ana Paula Renault - Ex-BBB 16, lembrada pelo bordão “Olha ela” e por forte protagonismo no jogo. por Reprodução
Arthur Picoli - Ex-BBB 21, nome conhecido por estratégias e embates na edição. por Reprodução
Sarah Andrade - Ex-BBB 21, ficou marcada pela parceria com Gil do Vigor e Juliette. por Reprodução
Jonas Sulzbach - Ex-BBB 12, ex-modelo e figura marcante de sua temporada. por Reprodução

Ana Paula Renault - Ex-BBB 16, lembrada pelo bordão "Olha ela" e por forte protagonismo no jogo. por Reprodução

Bbb bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

