TELEVISÃO

Data definida: saiba quando a Globo irá revelar os participantes do BBB 26

Reality será apresentado por Tadeu Schmidt pelo quinto ano consecutivo

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:41

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo já marcou a data do 'Big Day', dia em que irá revelar os participantes do Big Brother Brasil 26. O elenco será conhecido por meio de chamadas na programação da emissora em 9 de janeiro, uma sexta-feira. Já o reality show em si irá estrear no dia 12 de janeiro, uma segunda. As informações são da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O 'Big Day' também marcará o início do confinamento nas cinco casas de vidro com os candidatos ao grupo Pipoca. Vale lembrar que uma delas ficará em Salvador, no Shopping Bela Vista. As outras serão instaladas em São Caetano do Sul (em São Paulo), Brasília (no Distrito Federal), Manaus (no Amazonas) e Porto Alegre (no Rio Grande do Sul).

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários 1 de 8

Coincidência (ou de forma estratégica), a data será a mesma em que irá ao o último capítulo de "Dona de Mim", a novela das 19h da Globo que tem feito sucesso nos números de audiência.

Além de ser composto por participantes Pipoca e Camarote, o BBB 26 também terá no elenco um grupo de Veteranos, com ex-BBBs que participaram de outras edições e que retornam para tentar o prêmio milionário mais uma vez. Destaque do BBB 16, Ana Paula Renault é uma das personalidades cotadas para a edição. O programa continuará com apresentação de Tadeu Schmidt pelo quinto ano seguido.