Novos detalhes sobre o término de Ana Castela e Zé Felipe vêm à tona; decisão teria partido dele

Giuliana Mancini
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:05
O fim do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela pegou muita gente de surpresa, incluindo a própria Boiadeira. A decisão de colocar um ponto final no relacionamento foi do cantor, e a artista estava desprevenida para a decisão. Mas os bastidores dos shows que ambos fizeram em Santa Catarina, na última sexta-feira (26), já dava indícios de que algo estava desandando. As informações são do jornal Extra.
Segundo o portal, a expectativa do público e dos organizadores era que o então casal se apresentasse junto após seus respectivos espetáculos individuais. Tanto que o site de venda de ingressos chegou a anunciar: "Ana Castela e Zé Felipe juntos no palco da Stage Music Park!". Mas não foi isso que aconteceu.
Zé Felipe e Ana Castela
Ana Castela foi a primeira a subir ao palco, inicialmente sem a presença de Zé Felipe na plateia. Ele só chegou à casa de shows em Florianópolis no meio da apresentação da namorada. Quando apareceu, se juntou à família da sertaneja e assistiu a uma pequena parte do show abraçado ao pai de Ana.
Quando terminou o espetáculo, a cantora foi até o camarim de Zé Felipe, que estava com amigos. Mas ela não permaneceu por muito tempo. Ana foi embora com a família, que a esperava numa van, e não viu nada da performance do filho de Leonardo.
Ainda segundo o Extra, o então casal teve uma conversa nada agradável antes disso, e Ana achou melhor os dois se falarem depois. A conversa teria sido por alguma desconfiança da artista, o que deixou o cantor irritado. Zé não teria procurado a namorada antes de viajar para o Pará, onde teve apresentação um dia depois. Na volta, ele iria para Londrina, onde a cantora mora, mas resolveu ficar em Goiânia.
Mansão de Ana Castela em Orlando
Mãe de Ana Castela, Michele se preocupava com a rapidez com que as coisas aconteceram entre a filha e Zé Felipe. Ela chegou a desabafar que não via um futuro para o casal.
O artista, por sua vez, começou a fazer terapia. E, de acordo com pessoas ligadas ao cantor, em conversa com o Extra, isso "vem mexendo com algumas certezas que ele tinha" e pode ter contribuído para que ele quisesse colocar um freio no que estava acelerado. Vale lembrar que ele e Virginia Fonseca foram morar juntos com apenas 15 dias de namoro e tiveram três filhos em cinco anos de relacionamento.