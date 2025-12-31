Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novos detalhes sobre o término de Ana Castela e Zé Felipe vêm à tona; decisão teria partido dele

Cantores anunciaram o fim do namoro na última segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:05

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do namoro entre Zé Felipe e Ana Castela pegou muita gente de surpresa, incluindo a própria Boiadeira. A decisão de colocar um ponto final no relacionamento foi do cantor, e a artista estava desprevenida para a decisão. Mas os bastidores dos shows que ambos fizeram em Santa Catarina, na última sexta-feira (26), já dava indícios de que algo estava desandando. As informações são do jornal Extra.

Segundo o portal, a expectativa do público e dos organizadores era que o então casal se apresentasse junto após seus respectivos espetáculos individuais. Tanto que o site de venda de ingressos chegou a anunciar: "Ana Castela e Zé Felipe juntos no palco da Stage Music Park!". Mas não foi isso que aconteceu.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @letaccilo
1 de 17
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

Ana Castela foi a primeira a subir ao palco, inicialmente sem a presença de Zé Felipe na plateia. Ele só chegou à casa de shows em Florianópolis no meio da apresentação da namorada. Quando apareceu, se juntou à família da sertaneja e assistiu a uma pequena parte do show abraçado ao pai de Ana.

Quando terminou o espetáculo, a cantora foi até o camarim de Zé Felipe, que estava com amigos. Mas ela não permaneceu por muito tempo. Ana foi embora com a família, que a esperava numa van, e não viu nada da performance do filho de Leonardo.

Ainda segundo o Extra, o então casal teve uma conversa nada agradável antes disso, e Ana achou melhor os dois se falarem depois. A conversa teria sido por alguma desconfiança da artista, o que deixou o cantor irritado. Zé não teria procurado a namorada antes de viajar para o Pará, onde teve apresentação um dia depois. Na volta, ele iria para Londrina, onde a cantora mora, mas resolveu ficar em Goiânia.

Mansão de Ana Castela em Orlando

Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
1 de 12
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram

Mãe de Ana Castela, Michele se preocupava com a rapidez com que as coisas aconteceram entre a filha e Zé Felipe. Ela chegou a desabafar que não via um futuro para o casal.

O artista, por sua vez, começou a fazer terapia. E, de acordo com pessoas ligadas ao cantor, em conversa com o Extra, isso "vem mexendo com algumas certezas que ele tinha" e pode ter contribuído para que ele quisesse colocar um freio no que estava acelerado. Vale lembrar que ele e Virginia Fonseca foram morar juntos com apenas 15 dias de namoro e tiveram três filhos em cinco anos de relacionamento.

Leia mais

Imagem - Neymar encanta web ao ouvir filha chamá-lo de ‘papai’

Neymar encanta web ao ouvir filha chamá-lo de ‘papai’

Imagem - Após 'sumiço', Zé Felipe reaparece em perfil privado e manda mensagem polêmica

Após 'sumiço', Zé Felipe reaparece em perfil privado e manda mensagem polêmica

Imagem - Wesley Safadão cancela dois shows por 'questões de saúde'

Wesley Safadão cancela dois shows por 'questões de saúde'

Tags:

zé Felipe Namoro ana Castela zé Felipe E ana Castela Relacionamento

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026