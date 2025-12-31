Após 'sumiço', Zé Felipe reaparece em perfil privado e manda mensagem polêmica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:45
Zé Felipe reapareceu nas redes sociais. O cantor estava afastado desde o anúncio do fim do relacionamento com Ana Castela, na última segunda-feira (29). Mas ele ressurgiu na internet na madrugada desta quarta-feira (31) e interagiu com seguidores em seu perfil privado. O artista, agora solteiro, garantiu estar "fechado" com os fãs e mandou uma mensagem vista como polêmica por algumas pessoas.
"Quem abre é porta, rosa e c*. Eu estou totalmente fechado com vocês!", disse o filho de Leonardo, em tom descontraído. Ele ainda prometeu retornar com tudo nesta quarta-feira (31) e fez uma "profecia" sobre o ano que vem. "Amanhã eu volto. Deus abençoe! Boa noite! 2026 é o melhor ano da minha vida e da sua, viu?", afirmou Zé na conta secundária (@zedorapper).
Zé Felipe e Ana Castela
O perfil alternativo do cantor é conhecido como El Hitmaker e já ultrapassa 1 milhão e 300 mil seguidores. Ele costuma a ser usado para desabafos, momentos da vida pessoal e respostas diretas aos fãs.