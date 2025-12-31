Acesse sua conta
Após 'sumiço', Zé Felipe reaparece em perfil privado e manda mensagem polêmica

Cantor estava afastado das redes sociais desde o anúncio do término com Ana Castela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:45

Zé Felipe
Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe reapareceu nas redes sociais. O cantor estava afastado desde o anúncio do fim do relacionamento com Ana Castela, na última segunda-feira (29). Mas ele ressurgiu na internet na madrugada desta quarta-feira (31) e interagiu com seguidores em seu perfil privado. O artista, agora solteiro, garantiu estar "fechado" com os fãs e mandou uma mensagem vista como polêmica por algumas pessoas.

"Quem abre é porta, rosa e c*. Eu estou totalmente fechado com vocês!", disse o filho de Leonardo, em tom descontraído. Ele ainda prometeu retornar com tudo nesta quarta-feira (31) e fez uma "profecia" sobre o ano que vem. "Amanhã eu volto. Deus abençoe! Boa noite! 2026 é o melhor ano da minha vida e da sua, viu?", afirmou Zé na conta secundária (@zedorapper).

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @letaccilo
1 de 17
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

O perfil alternativo do cantor é conhecido como El Hitmaker e já ultrapassa 1 milhão e 300 mil seguidores. Ele costuma a ser usado para desabafos, momentos da vida pessoal e respostas diretas aos fãs.

Tags:

zé Felipe ana Castela Famosos zé Felipe E ana Castela

