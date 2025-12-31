Acesse sua conta
Garotinho expõe suposto affair entre deputado casado e Sarah Poncio

Ex-governador do Rio de Janeiro compartilhou troca de mensagens nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:14

Garotinho, Rodrigo Amorim e Sarah Poncio
Garotinho, Rodrigo Amorim e Sarah Poncio Crédito: Renato Araújo/ABr/Arquivo; Reprodução e Reprodução/Instagram

Ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho expôs, nas redes sociais, um suposto affair entre os deputados estaduais Rodrigo Amorim e Sarah Poncio. Ele compartilhou uma troca de mensagens que mencionava um "barraco" em um shopping da capital carioca.

De acordo com o conteúdo compartilhado por Garotinho, a confusão teria acontecido após Fernanda Braga Mendes, que é esposa de Rodrigo Amorim, ter supostamente flagrado o marido com Sarah. As mensagens encaminhadas ao ex-governador falavam que um "barraco" havia acontecido no VillageMall, shopping focado em grifes de luxo, e que o tumulto teria chamado a atenção de pessoas que estavam presentes.

Postagem feita por Garotinho

Post feito por Garotinho por Reprodução/Instagram
Garotinho por Reprodução
Rodrigo Amorim por Reprodução
Sarah Poncio por Reprodução/Instagram
Sarah Poncio por Reprodução/Instagram
Sarah Poncio por Reprodução/Instagram
1 de 6
Post feito por Garotinho por Reprodução/Instagram

"A esposa do deputado Rodrigo Amorim andava desconfiada e foi tirar dúvidas. Acertou em cheio. Não fosse pela confusão criada em ambiente público, eu nem daria a informação, por se tratar de pessoas de alta exposição. Mas infelizmente havia muita gente presente e o caso já é de domínio público. Antes de publicar, após receber a informação, conversei com pessoas que confirmaram o acontecimento", escreveu Garotinho, na legenda da postagem.

Nas mensagens compartilhadas pelo ex-governador, Sarah Poncio foi descrita como 'casada'. A deputada, porém, está solteira desde o fim do casamento com Jonathan Couto, em 2021.

Sarah Poncio e Jonathan Couto

Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
1 de 8
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução

Tags:

Affair Garotinho Sarah Poncio Rodrigo Amorim

