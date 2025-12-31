MÚSICA

Lazinho foi afastado do Olodum após sofrer AVC; saiba detalhes do estado de saúde do cantor

Lucas di Fiori confirmou informação em coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:43

Lazinho Crédito: Divulgação

O motivo do afastamento do cantor Lazinho da programação de Verão do Olodum foi revelado. Lucas di Fiori, que também é vocalista do grupo, informou que o veterano sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, como medida de cuidado com a saúde, ficará longe dos palcos neste momento. Ele está sendo acompanhado por uma equipe médica e focado na recuperação.

Segundo Lucas, o quadro é estável e positivo, e o impacto neurológico foi mínimo. Ele falou que Lazinho já iniciou as sessões de fisioterapia e o tratamento medicamentoso.

"O Lazinho teve um AVC, mas está bem. Comprometeu 5%, que não é nada. O fisioterapeuta falou que ele clinicamente está legal", disse Lucas, em coletiva de imprensa nos bastidores do Festival Virada Salvador, na última terça-feira (30).

Lucas também afirmou que, embora o companheiro de Olodum esteja bem, a questão clínica exige repouso até a liberação médica total. "A prioridade da gente é a saúde. A gente não quer criar muitas expectativas, mas a nossa fé é que Lazinho volte antes do prazo. Mas só volta quando estiver 100%", reforçou.

