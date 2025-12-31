Acesse sua conta
Lazinho foi afastado do Olodum após sofrer AVC; saiba detalhes do estado de saúde do cantor

Lucas di Fiori confirmou informação em coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:43

Lazinho
Lazinho Crédito: Divulgação

O motivo do afastamento do cantor Lazinho da programação de Verão do Olodum foi revelado. Lucas di Fiori, que também é vocalista do grupo, informou que o veterano sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, como medida de cuidado com a saúde, ficará longe dos palcos neste momento. Ele está sendo acompanhado por uma equipe médica e focado na recuperação.

Segundo Lucas, o quadro é estável e positivo, e o impacto neurológico foi mínimo. Ele falou que Lazinho já iniciou as sessões de fisioterapia e o tratamento medicamentoso.

"O Lazinho teve um AVC, mas está bem. Comprometeu 5%, que não é nada. O fisioterapeuta falou que ele clinicamente está legal", disse Lucas, em coletiva de imprensa nos bastidores do Festival Virada Salvador, na última terça-feira (30).

Lucas também afirmou que, embora o companheiro de Olodum esteja bem, a questão clínica exige repouso até a liberação médica total. "A prioridade da gente é a saúde. A gente não quer criar muitas expectativas, mas a nossa fé é que Lazinho volte antes do prazo. Mas só volta quando estiver 100%", reforçou.

O afastamento de Lazinho foi divulgado pelo Olodum na última segunda-feira (29). O grupo havia informado que o artista foi afastado da temporada de Verão por motivo de saúde, mas não revelou a causa na ocasião. Ainda ressaltou que a medida foi tomada de forma temporária e ressaltou que a agenda de shows do Olodum segue mantida.

