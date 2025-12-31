Neymar encanta web ao ouvir filha chamá-lo de ‘papai’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:48
O jogador Neymar Jr. encantou a web ao mostrar sua filha Helena, com a influenciadora
Amanda Kimberlly, Helena, de apenas 1 ano, falando “papai”. O registro foi feito através dos Stories do Instagram, numa rara aparição de Neymar com a família nas redes sociais.
O Natal de Neymar
Na filmagem, ela aparece no colo de uma pessoa. Na legenda da publicação, Neymar usou emojis de coração e uma carinha apaixonada.
Mais tarde Amanda Kimberlly também compartilhou uma selfie ao lado da pequena. Neymar também tem outros três filhos.
Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Além de Mavie, de 2, e Mel, de 1, do atual relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.