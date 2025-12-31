Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar encanta web ao ouvir filha chamá-lo de ‘papai’

Helena, de 1 ano, aparece em registro feito jogador nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:48

Neyma rpublicou registro nas redes sociais
Neyma rpublicou registro nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Neymar Jr. encantou a web ao mostrar sua filha Helena, com a influenciadora

Amanda Kimberlly, Helena, de apenas 1 ano, falando “papai”. O registro foi feito através dos Stories do Instagram, numa rara aparição de Neymar com a família nas redes sociais.

O Natal de Neymar

O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram
Relógio usado pelo craque por Divulgação
1 de 8
O Natal de Neymar por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Neymar usa relógio de R$ 4,2 milhões com mais de mil diamantes na festa de Natal

Neymar usa relógio de R$ 4,2 milhões com mais de mil diamantes na festa de Natal

Imagem - Bruna Biancardi nega excesso de funcionários, diz que é 'uma família normal' e garante: 'Neymar troca fralda quando preciso'

Bruna Biancardi nega excesso de funcionários, diz que é 'uma família normal' e garante: 'Neymar troca fralda quando preciso'

Imagem - Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Na filmagem, ela aparece no colo de uma pessoa. Na legenda da publicação, Neymar usou emojis de coração e uma carinha apaixonada.

Mais tarde Amanda Kimberlly também compartilhou uma selfie ao lado da pequena. Neymar também tem outros três filhos.

Amanda Kimberlly e Helena
Amanda Kimberlly e Helena Crédito: Reprodução | Instagram

Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Além de Mavie, de 2, e Mel, de 1, do atual relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Tags:

Neymar Amanda Kimberlly Filha de Neymar

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026