Bruna Biancardi nega excesso de funcionários, diz que é 'uma família normal' e garante: 'Neymar troca fralda quando preciso'

Influenciadora deu detalhes sobre a vida com o jogador do Santos e as filhas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:27

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie Crédito: Lucas Alves/Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi abriu o jogo sobre a vida íntima com Neymar. A influenciadora negou ter um excesso de funcionários e garantiu que o jogador se envolve diretamente na criação das filhas do casal, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 5 meses. Ela ainda afirmou que as pessoas se enganam bastante ao imaginar como é o dia a dia da família.

"Ninguém sabe. Somos muito discretos com a nossa vida pessoal. As pessoas criam várias ideias, e eu deixo pensar. Antes, eu sentia até a necessidade de provar, mas tudo ficou mais leve depois que percebi que isso não importa. A vida é nossa, somos nós que a vivemos”, afirmou em entrevista à revista Crescer concedida em sua mansão, em Santos (SP).

A influenciadora disse que Neymar bota a mão na massa em relação à paternidade, incluindo trocar as fraldas das filhas. "Somos muito presentes. Ele [Neymar] troca a fralda das meninas quando preciso, quando peço ou quando percebe que está suja, e elas sempre dormem com a gente. Somos pai e mãe, uma família normal, como qualquer outra".

Bruna também revelou que o casal dorme com as filhas. "Ninguém imagina, por exemplo, que a Mavie dormiu com a gente até completar 1 ano e que, hoje, quase todas as madrugadas ela vai para a nossa cama. As pessoas devem pensar que há muitas pessoas aqui para dormir com ela, para fazer tudo, e que nós não nos envolvemos, mas não é nada disso".