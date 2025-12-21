Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi nega excesso de funcionários, diz que é 'uma família normal' e garante: 'Neymar troca fralda quando preciso'

Influenciadora deu detalhes sobre a vida com o jogador do Santos e as filhas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:27

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie Crédito: Lucas Alves/Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi abriu o jogo sobre a vida íntima com Neymar. A influenciadora negou ter um excesso de funcionários e garantiu que o jogador se envolve diretamente na criação das filhas do casal, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 5 meses. Ela ainda afirmou que as pessoas se enganam bastante ao imaginar como é o dia a dia da família.

"Ninguém sabe. Somos muito discretos com a nossa vida pessoal. As pessoas criam várias ideias, e eu deixo pensar. Antes, eu sentia até a necessidade de provar, mas tudo ficou mais leve depois que percebi que isso não importa. A vida é nossa, somos nós que a vivemos”, afirmou em entrevista à revista Crescer concedida em sua mansão, em Santos (SP).

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Lucas Alves/Reprodução/Instagram
1 de 9
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie por Reprodução/Instagram

A influenciadora disse que Neymar bota a mão na massa em relação à paternidade, incluindo trocar as fraldas das filhas. "Somos muito presentes. Ele [Neymar] troca a fralda das meninas quando preciso, quando peço ou quando percebe que está suja, e elas sempre dormem com a gente. Somos pai e mãe, uma família normal, como qualquer outra".

Bruna também revelou que o casal dorme com as filhas. "Ninguém imagina, por exemplo, que a Mavie dormiu com a gente até completar 1 ano e que, hoje, quase todas as madrugadas ela vai para a nossa cama. As pessoas devem pensar que há muitas pessoas aqui para dormir com ela, para fazer tudo, e que nós não nos envolvemos, mas não é nada disso".

Além de Mavie e Mel, Neymar é pai de outras duas crianças: Davi Lucca, de 14 anos, fruto de um antigo relacionamento com Carol Dantas; e Helena, de 1 ano e 5 meses, de um breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

Tags:

Neymar Mavie Bruna Biancardi Mel Filha de Neymar

Mais recentes

Imagem - Golpe, rastreador, demissão: veja resumo da semana de Dona de Mim (22/12 a 27/12)

Golpe, rastreador, demissão: veja resumo da semana de Dona de Mim (22/12 a 27/12)
Imagem - Hora da verdade: domingo (21) favorece acordos e decisões nos relacionamentos de 3 signos

Hora da verdade: domingo (21) favorece acordos e decisões nos relacionamentos de 3 signos
Imagem - A sorte começa a virar para 3 signos nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

A sorte começa a virar para 3 signos nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão
01

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado
04

Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado