Neymar usa relógio de R$ 4,2 milhões com mais de mil diamantes na festa de Natal

Carol Neves
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:30
Neymar Jr. passou a festa de Natal ostentando um dos relógios mais caros de sua coleção, avaliando cerca de 750 mil dólares, o equivalente a R$ 4,2 milhões na cotação atual. O craque do Santos escolheu um modelo de alta relojoaria, o Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie, conforme informou o portal especializado Watch Dreamers Brasil.
O jogador posou para fotos com a esposa, Bruna Biancardi, e as filhas Mavie e Mel, de 2 anos e 5 meses, respectivamente, exibindo o relógio feito em ouro branco de 18 quilates. Toda a superfície da peça está coberta por 1.480 diamantes nas lapidações brilhante e baguette, combinando volume, precisão e o icônico formato octogonal arredondado do Nautilus.
O Natal de Neymar
Neymar não é estranho ao mundo da alta relojoaria. O atacante coleciona modelos luxuosos, que vão de R$ 50 mil a mais de R$ 1,5 milhão, incluindo peças de marcas renomadas como Rolex e Cartier.
No início do ano, durante participação no podcast PodPah, Neymar revelou um de seus relógios mais exclusivos: o Richard Mille 68-01 Tourbillon Cyril Kongo, avaliado em R$ 9 milhões. Produzido artesanalmente pelo artista Cyril Phan, o modelo foi pintado com um aerógrafo especial, garantindo precisão em cada detalhe. O site da marca descreve a peça como uma "verdadeira obra de arte para os pulsos".