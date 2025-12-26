Acesse sua conta
Neymar usa relógio de R$ 4,2 milhões com mais de mil diamantes na festa de Natal

Craque do Santos passou data ao lado da mulher e das filhas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:30

Neymar curtiu Natal com relógio de luxo
Neymar curtiu Natal com relógio de luxo Crédito: Reprodução

Neymar Jr. passou a festa de Natal ostentando um dos relógios mais caros de sua coleção, avaliando cerca de 750 mil dólares, o equivalente a R$ 4,2 milhões na cotação atual. O craque do Santos escolheu um modelo de alta relojoaria, o Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie, conforme informou o portal especializado Watch Dreamers Brasil.

O jogador posou para fotos com a esposa, Bruna Biancardi, e as filhas Mavie e Mel, de 2 anos e 5 meses, respectivamente, exibindo o relógio feito em ouro branco de 18 quilates. Toda a superfície da peça está coberta por 1.480 diamantes nas lapidações brilhante e baguette, combinando volume, precisão e o icônico formato octogonal arredondado do Nautilus.

Relógio usado pelo craque
Neymar não é estranho ao mundo da alta relojoaria. O atacante coleciona modelos luxuosos, que vão de R$ 50 mil a mais de R$ 1,5 milhão, incluindo peças de marcas renomadas como Rolex e Cartier.

No início do ano, durante participação no podcast PodPah, Neymar revelou um de seus relógios mais exclusivos: o Richard Mille 68-01 Tourbillon Cyril Kongo, avaliado em R$ 9 milhões. Produzido artesanalmente pelo artista Cyril Phan, o modelo foi pintado com um aerógrafo especial, garantindo precisão em cada detalhe. O site da marca descreve a peça como uma "verdadeira obra de arte para os pulsos".

Tags:

Neymar

