Neymar promete o hexa do Brasil na próxima Copa do Mundo: 'Podem me cobrar'

Giuliana Mancini
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09:45
Neymar mostrou confiança sobre a disputa da próxima edição da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O atacante afirmou que fará o 'impossível' para conquistar o hexacampeonato, e mandou um recado direto para o técnico Carlo Ancelotti ao falar sobre uma possível convocação. O momento aconteceu no último sábado (20), durante o show do cantor Thiaguinho, em São Paulo.
O jogador subiu ao palco do 'Tardezinha' e, diante do público presente, se dirigiu ao treinador do Brasil. "Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!", falou. O camisa 10 do Santos estava na festa ao lado da companheira, Bruna Biancardi, do filho Davi Lucca, da irmã Rafaella e do cunhado Gabigol.
Gabigol e Neymar
Desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção, em maio, Neymar ainda não foi convocado. Por isso, tem sua presença no Mundial como incerta. O técnico italiano já afirmou que só irá chamar o atacante quando ele estiver em plenas condições físicas, algo que, no Santos, ainda não aconteceu. O atleta disputou apenas 28 partidas pelo Peixe na temporada, com 11 gols marcados e quatro assistências.
O futuro do jogador, por enquanto, está indefinido. Neymar negocia uma renovação com o clube por mais seis meses, mas, antes, passará por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um esgarçamento no menisco. O prazo de recuperação é de um mês, e o procedimento deve ocorrer nesta semana.
Os próximos compromissos da Seleção Brasileira serão em março de 2026, quando enfrentará França e Croácia em amistosos nos Estados Unidos. Depois de pegar duas rivais africanas (Senegal e Tunísia) e duas asiáticas (Coreia do Sul e Japão) em 2025, agora a equipe comandada por Carlo Ancelotti vai medir forças com duas potências do velho continente.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
O duelo contra os franceses será no dia 26 de março, no Gillete Stadium, em Boston, no estado de Massachusetts. Já no dia 31 de março, será a vez de medir forças contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.
Já a estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio MetLife, em New Jersey/Nova York. Ainda pela fase de grupos, a equipe canarinha enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h de Brasília (21h no horário local), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia; e fechará a etapa diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h de Brasília (18h no horário local), no Estádio Hard Rock, em Miami.