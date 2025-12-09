RECUPERAÇÃO

Após cirurgia no joelho, Neymar busca tratamento com 'Doutor Milagre' mirando a Copa

Eduardo Santos, especialista que já tratou estrelas como Hulk e Falcão Garcia, deve assumir o caso do atacante ainda em dezembro

Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:50

Após encerrar a temporada no Brasil, Neymar deve voltar a se dedicar à recuperação do joelho esquerdo. Ele passará, nos próximos dias, por uma meniscectomia parcial por artroscopia - procedimento conhecido como uma “raspagem” no menisco. Ele vai iniciar trabalho com o fisioterapeuta Eduardo Santos, segundo reportagem do ESPN.

Aos 45 anos, o brasileiro Eduardo ficou conhecido no futebol internacional como “Doutor Milagre”, apelido que ganhou pela velocidade com que costuma acelerar processos de reabilitação, muitas vezes recorrendo a técnicas pouco usuais na fisioterapia esportiva.

Com formação na PUC de Belo Horizonte, além de mestrado e doutorado em medicina esportiva, ele construiu carreira sólida fora do país. Comandou por anos o departamento médico do Shanghai SIPG, da China, e antes já havia passado por Vitesse (Holanda) e Zenit (Rússia). Em 2016, seu prestígio era tão alto que o clube chinês teve de pagar multa rescisória para tirá-lo do futebol russo.

Eduardo acumulou ao longo dos anos uma lista extensa de atletas atendidos. Hulk, Oscar, Philippe Coutinho, Matheus Cunha e Vanderson estão entre os brasileiros que passaram por suas mãos. Ele também tratou de nomes internacionais, como o colombiano Falcão Garcia e o belga Axel Witsel.

O fisioterapeuta ganhou grande repercussão internacional em 2015, quando atuou na recuperação de David Luiz, então no Paris Saint-Germain. Na ocasião, a previsão dos médicos franceses era de oito a dez semanas para curar uma lesão muscular. Com sua intervenção, porém, o zagueiro voltou aos gramados em apenas dez dias.

Atualmente, Eduardo está baseado na Inglaterra, auxiliando o atacante Rodrigo Muniz, destaque do Fulham e ex-Flamengo. A expectativa é que desembarque no Brasil perto do Natal para iniciar o acompanhamento de Neymar.