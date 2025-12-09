Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após cirurgia no joelho, Neymar busca tratamento com 'Doutor Milagre' mirando a Copa

Eduardo Santos, especialista que já tratou estrelas como Hulk e Falcão Garcia, deve assumir o caso do atacante ainda em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:50

Neymar desfalcará o Santos em clássico contra o Palmeiras
Neymar Crédito: Divulgação/Santos

Após encerrar a temporada no Brasil, Neymar deve voltar a se dedicar à recuperação do joelho esquerdo. Ele passará, nos próximos dias, por uma meniscectomia parcial por artroscopia - procedimento conhecido como uma “raspagem” no menisco. Ele vai iniciar trabalho com o fisioterapeuta Eduardo Santos, segundo reportagem do ESPN.

Aos 45 anos, o brasileiro Eduardo ficou conhecido no futebol internacional como “Doutor Milagre”, apelido que ganhou pela velocidade com que costuma acelerar processos de reabilitação, muitas vezes recorrendo a técnicas pouco usuais na fisioterapia esportiva.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar tem pista de kart e boliche na mansão de Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Neymar em Mangaratiba tem pista de kart por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
O lago da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar por Reprodução
Neymar no lago artificial em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução
Neymar realizou torneio de poker na sua casa em Mangaratiba por Reprodução
1 de 17
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais

Com formação na PUC de Belo Horizonte, além de mestrado e doutorado em medicina esportiva, ele construiu carreira sólida fora do país. Comandou por anos o departamento médico do Shanghai SIPG, da China, e antes já havia passado por Vitesse (Holanda) e Zenit (Rússia). Em 2016, seu prestígio era tão alto que o clube chinês teve de pagar multa rescisória para tirá-lo do futebol russo.

Eduardo acumulou ao longo dos anos uma lista extensa de atletas atendidos. Hulk, Oscar, Philippe Coutinho, Matheus Cunha e Vanderson estão entre os brasileiros que passaram por suas mãos. Ele também tratou de nomes internacionais, como o colombiano Falcão Garcia e o belga Axel Witsel.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 32
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução

O fisioterapeuta ganhou grande repercussão internacional em 2015, quando atuou na recuperação de David Luiz, então no Paris Saint-Germain. Na ocasião, a previsão dos médicos franceses era de oito a dez semanas para curar uma lesão muscular. Com sua intervenção, porém, o zagueiro voltou aos gramados em apenas dez dias.

Atualmente, Eduardo está baseado na Inglaterra, auxiliando o atacante Rodrigo Muniz, destaque do Fulham e ex-Flamengo. A expectativa é que desembarque no Brasil perto do Natal para iniciar o acompanhamento de Neymar.

O camisa 10, que atuou no sacrifício pelo Santos na reta final do Brasileirão, mantém vivo o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Para isso, pretende acelerar o processo de recuperação.

Leia mais

Imagem - Leitura labial revela briga de Neymar e Gabigol em campo: 'Não vai ganhar'

Leitura labial revela briga de Neymar e Gabigol em campo: 'Não vai ganhar'

Imagem - Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'

Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'

Imagem - De Neymar a Simone Biles: saiba quem são os 20 atletas que mais despertam dúvidas sobre aposentadoria

De Neymar a Simone Biles: saiba quem são os 20 atletas que mais despertam dúvidas sobre aposentadoria

Tags:

Neymar

Mais recentes

Imagem - Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano
Imagem - Leila rebate proposta contra campo sintético: ‘No dia que o Flamengo tiver estádio, poderá colocar o gramado que quiser’

Leila rebate proposta contra campo sintético: ‘No dia que o Flamengo tiver estádio, poderá colocar o gramado que quiser’
Imagem - Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami

Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami

MAIS LIDAS

Imagem - Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra
01

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil
04

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil