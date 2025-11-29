FIM DE CARREIRA?

De Neymar a Simone Biles: saiba quem são os 20 atletas que mais despertam dúvidas sobre aposentadoria

Levantamento mostra os nomes do esporte mundial que mais geram curiosidade sobre o momento de encerrar a carreira

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:00

Neymar Crédito: Reprodução

Despedir-se das competições é um dos capítulos mais marcantes na trajetória de qualquer atleta. Para os fãs, a aposentadoria representa o encerramento de uma era e, por isso, desperta tanto interesse e emoção. É o instante em que ídolos se tornam parte definitiva da história do esporte e, ao mesmo tempo, precisam redefinir seus próximos passos. Em 2025, um levantamento conduzido pela Bocchi Advogados, especialista em direito previdenciário, a partir de cerca de 200 mil buscas no Google, revelou os 20 atletas que mais geram curiosidade sobre a aposentadoria.

O estudo mostra que esse interesse não se concentra apenas em uma modalidade específica, e as buscas revelam que os torcedores não querem apenas saber quando o fim virá, mas também como será essa transição. Se os atletas seguirão no esporte, se vão empreender, trabalhar com causas sociais ou apenas aproveitar o descanso após anos de dedicação.

Neymar 1 de 11

Por que a aposentadoria de atletas gera tanta curiosidade?

Entre os fatores que alimentam essa curiosidade estão as lesões, o desgaste físico, a pressão emocional e a idade, todos os elementos que podem antecipar o encerramento de uma carreira. Em modalidades de alto rendimento, como futebol, ginástica e MMA, o corpo é levado ao limite, tornando a aposentadoria um tema recorrente ainda durante a atividade profissional.

O levantamento destacou os nomes mais lembrados quando o assunto é o fim da carreira no esporte. O ranking reúne ídolos de diferentes modalidades e gerações, comprovando que o público segue atento aos próximos passos de seus maiores astros.

Atletas mais pesquisados sobre aposentadoria (2025)

Veja o ranking dos 10 atletas que mais despertam curiosidade sobre aposentadoria 1 de 10

O ranking continua com os atletas: Luis Suárez (Futebol), Charles do Bronx (MMA), David Luiz (Futebol), Fábio (Futebol), Felipe Melo (Futebol), Jamie Vardy (Futebol), Jon Jones (MMA), Robert Lewandowski (Futebol), Fernando Alonso (Fórmula 1) e Novak Djokovic (Tênis).

A lista reflete não apenas o prestígio de grandes nomes, mas também a relevância de atletas que simbolizam gerações inteiras. Em comum, todos enfrentam a mesma questão: quando e como encerrar uma trajetória de sucesso sem perder o vínculo com o público.

Entre os atletas mais buscados, Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continuam no centro das especulações. Neymar, por exemplo, enfrenta uma sequência de lesões que levanta dúvidas sobre a durabilidade de sua carreira. Já Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, segue em alto nível, mas os torcedores se perguntam até quando conseguirá manter o mesmo desempenho.

Messi, por sua vez, alterna o futebol com projetos pessoais e familiares, o que desperta curiosidade sobre seus planos para os próximos anos. No basquete, LeBron James, com mais de duas décadas na NBA, é constantemente questionado sobre quando deixará as quadras. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton é um exemplo da longevidade esportiva.

Entre os 20 nomes mais citados, Simone Biles é a única mulher da lista, a ginasta norte-americana, dona de múltiplas medalhas olímpicas, representa não apenas a excelência no esporte, mas a força de quem revisitou debates sobre saúde mental e pressão no alto rendimento.

Encerrar a trajetória dentro do esporte vai muito além do desempenho físico ou da decisão emocional. Envolve também uma série de questões jurídicas e previdenciárias que, muitas vezes, passam despercebidas pelo público.

Desafios legais e o papel do advogado previdenciário na aposentadoria de um atleta

Cada modalidade tem suas particularidades, desde o tempo de contribuição até as condições especiais de trabalho, e isso torna o processo de aposentadoria dos atletas um campo complexo. Por trás de cada despedida, há cálculos, regras e análises específicas que definem quando e como o atleta pode se aposentar.

A aposentadoria de atletas envolve aspectos legais e previdenciários específicos, que exigem atenção a detalhes como tempo de contribuição, tipo de benefício e cálculo do valor a ser recebido. Nesse processo, o advogado previdenciário tem o papel de orientar o profissional sobre seus direitos e auxiliar na aplicação das regras previstas pela legislação.

Esses especialistas também atuam na análise e condução dos procedimentos junto ao INSS, garantindo que o encerramento da carreira ocorra de forma regular e conforme as normas vigentes.