CRIME

Homem é baleado no estacionamento do Wet durante saída de festa em Salvador

Vítima de 40 anos foi atingida após questionar homem que deu coronhada em um amigo

Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:26

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet Crédito: Reprodução

Um rodoviário identificado como Everton Silva Rocha, 40 anos, foi baleado na saída de um show no Wet, na região da Avenida Paralela, em Salvador, na madrugada de domingo (15). Segundo informações da TV Bahia, a vítima foi alvo de um disparo no joelho após questionar um homem que agrediu um amigo dele com uma coronhada.

Segundo familiares, ele se aproximou do suspeito para perguntar por que o amigo havia sido atingido na cabeça. O homem, que estava armado, então sacou a arma e atirou, acertando o joelho do rodoviário. Everton foi socorrido inicialmente para a UPA de Itapuã e, depois, para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras.

Rodoviário foi baleado no estacionamento do Wet 1 de 4

O crime foi registrado quando Everton e um grupo de amigos deixava o evento. O rodoviário caminhava à frente com a esposa, enquanto o compadre e outro amigo vinham logo atrás em direção ao carro, que estava estacionado no local. Durante o trajeto, o compadre gritou após ser atingido na cabeça com uma coronhada.

Ao perceber a situação, Everton se aproximou do homem e questionou o motivo da agressão. Nesse momento, o suspeito sacou a arma e efetuou o disparo. A esposa da vítima relatou à família que tudo aconteceu muito rápido e que o homem teria apenas apontado a arma antes de atirar.

A produção do Wet Eventos informou, por meio de nota, que tomou conhecimento de uma ocorrência registrada na área externa do evento durante o encerramento da festa. Segundo a empresa, a equipe de saúde que estava de plantão prestou atendimento imediato e acionou os protocolos de primeiros socorros.