POPULAÇÃO NÃO PERDOO

Suspeito de assalto em farmárcia é linchado por população em Itapuã

PM precisou intervir para acabar com retaliação da população

Nauan Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:38

Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (30) Crédito: Leitor CORREIO*

Uma tentativa de assalto a uma farmácia na tarde desta quinta-feira (30) terminou em violência e tumulto nas proximidades da Praça Dorival Caymmi, em Itapuã. Um homem, suspeito de tentar roubar o estabelecimento comercial, foi rendido e agredido por populares que passavam pelo local. A situação exigiu a intervenção do Esquadrão de Motociclistas da Polícia Militar (PM), que precisou efetuar disparos para o alto para conter a multidão.

De acordo com nota da Polícia Militar, o suspeito invadiu a farmácia portando uma arma e anunciou o assalto. No entanto, populares perceberam a ação e reagiram, cercando o homem antes que ele conseguisse fugir. O suspeito foi alvo de diversos socos e chutes, sofrendo ferimentos graves por todo o corpo enquanto o grupo se recusava a interromper as agressões.

A guarnição do Esquadrão Águia, que realizava rondas ostensivas na região, chegou ao local no momento em que o espancamento ocorreu. Devido à resistência da multidão em dispersar e ao risco de linchamento, os militares utilizaram disparos de advertência para garantir a segurança da custódia e afastar os agressores.

Após o controle da área, os próprios policiais militares prestaram os primeiros socorros ao homem, que foi encaminhado a uma unidade de saúde de Salvador. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Dupla investigação