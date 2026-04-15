INVESTIGAÇÃO

Quarteto é preso por roubo de celulares em centro de distribuição na Região Metropolitana de Salvador

Esquema criminoso teria causado prejuízo superior a R$ 162 mil a uma empresa do ramo de varejo

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 14:49

Mandados foram cumpridos na Região Metropolitana de Salvador Crédito: Divulgação

Quatro homens foram presos nesta quarta-feira (15) suspeitos de furtos de celulares dentro de um centro de distribuição no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. As investigações apontam que o grupo criminoso causou prejuízo de mais de R$ 162 mil.

Foram cumpridos mandados nos bairros do Caji, em Lauro de Freitas, no Centro e em Coroa da Lagoa, em Simões Filho, além do bairro Malembá, em Candeias. A operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Oito celulares furtados pelos investigados foram apreendidos no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Uma motocicleta com sinais visíveis de adulteração em também foi apreendida e passará por perícia técnica para apuração de crime.