Quarteto é preso por roubo de celulares em centro de distribuição na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 15 de abril de 2026 às 14:49
Quatro homens foram presos nesta quarta-feira (15) suspeitos de furtos de celulares dentro de um centro de distribuição no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. As investigações apontam que o grupo criminoso causou prejuízo de mais de R$ 162 mil.
Foram cumpridos mandados nos bairros do Caji, em Lauro de Freitas, no Centro e em Coroa da Lagoa, em Simões Filho, além do bairro Malembá, em Candeias. A operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).
Oito celulares furtados pelos investigados foram apreendidos no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Uma motocicleta com sinais visíveis de adulteração em também foi apreendida e passará por perícia técnica para apuração de crime.
Os investigados foram conduzidos até uma unidade policial, onde foram cumpridos mandados de prisão temporária pelos crimes de furto e associação criminosa. Eles seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações continuam para localizar outros suspeitos.