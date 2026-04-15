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Suspeito de balear homem no olho e no abdômen em Luís Eduardo Magalhães é preso no Tocantins

Vítima foi alvejada após discussão em bar

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:17

Crime ocorreu em 8 de março, suspeito foi preso nesta semana Crédito: Redes Sociais

O principal suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em Luís Eduardo Magalhães, na região Oeste do estado, foi preso na última quinta-feira (9), após ser localizado no município de Taguatinga, no Tocantins. A investigação aponta que ele é o autor dos disparos que atingiram um homem no olho e no abdômen durante uma discussão em um bar no bairro Santa Cruz, no dia 8 de março. A captura do homem aconteceu em uma operação conjunta entre forças de segurança tocantinenses e a Polícia Civil da Bahia (PC-BA).

Segundo as investigações conduzidas pelo Núcleo de Homicídios da 11ª Coorpin (Barreiras), a gravidade dos ferimentos, especificamente o disparo na região ocular, evidenciou a intenção de execução. O suspeito fugiu logo após os tiros, mas foi identificado por meio de análise de imagens de câmeras de monitoramento e reconhecimento fotográfico realizado por testemunhas.

O homem foi localizado em Taguatinga, no Tocantins, após o compartilhamento de informações de inteligência entre as polícias dos dois estados. Contra ele, as autoridades também identificaram um mandado de prisão em aberto desde 2022 por uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

A PC-BA informou que a elucidação deste crime é parte da estratégia prioritária de repressão a crimes violentos na região. O investigado permanece custodiado no Tocantins e deve ser transferido para o sistema prisional baiano, onde responderá por tentativa de homicídio qualificado e cumprirá a pena anterior por tráfico.

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