CRIME

Produtora morta na Bahia teve briga com DJ suspeito dias antes do crime

Vítima estava desaparecida há três dias e foi achada em casa

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 11:16

Juliana e DJ Danka tiveram relacionamento Crédito: Reprodução

Dias antes da morte da produtora de eventos Juliana Guaraldi, de 39 anos, a vítima e Daniel Carlos Sobreira de Sousa, de 41, suspeito do crime que até então era o companheiro dela brigaram em uma festa. Juliana foi encontrada morta na última sexta-feira (10) e Daniel, conhecido como DJ Danka, foi localizado sem vida no domingo (12), poucas horas depois de ser alvo de um pedido de prisão preventiva.

Segundo informações do g1, no fim de março, os dois se envolveram em uma discussão durante um evento. Na ocasião, Daniel chegou a ser agredido por outras pessoas presentes. Ainda não há confirmação se o relacionamento foi encerrado após o episódio, mas o histórico de conflitos reforça a linha de apuração da polícia.

Juliana e DJ Danka tiveram um relacionamento 1 de 9

Juliana estava desaparecida desde o dia 7 de abril, quando fez o último contato com familiares. O corpo foi localizado em estado avançado de decomposição e apenas com roupas íntimas, e a suspeita é de que a morte tenha ocorrido ainda no dia do desaparecimento.

Conhecido por atuar em eventos de alto padrão, o DJ mantinha presença ativa nas redes sociais, onde compartilhava apresentações em casamentos, festas e celebrações em destinos turísticos como Trancoso e o próprio Arraial d’Ajuda. Em uma das plataformas, acumulava mais de 10 mil seguidores. Tanto ele quanto Juliana eram figuras conhecidas na região, o que ampliou a repercussão do caso.

Juliana Guaraldi era produtora de eventos na Bahia 1 de 13

Durante o período em que a vítima estava desaparecida, Daniel chegou a procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência por roubo e agressão. Paralelamente, investigadores identificaram comportamentos considerados incomuns, como o uso contínuo de aplicativos de mensagens e possíveis alterações no IMEI do celular.

Na véspera de ser localizado morto, ele publicou vídeos afirmando que estava em Goiânia e negou envolvimento no crime. “Eu não estava presente no fato do assassinato, estou sabendo até pelos sites. Eu não estava em Arraial D'Ajuda, já estava aqui em Goiânia, tenho comprovações que estava falando com a Juliana. Nós já estávamos separados”, disse.