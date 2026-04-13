JÚRI POPULAR

Réu confessa execução de Mãe Bernadete em julgamento e diz que crime 'fugiu do controle'

Arielson da Conceição dos Santos foi ouvido nesta segunda-feira (13); julgamento será retomado amanhã

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:44

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças Crédito: Reprodução

O réu Arielson da Conceição dos Santos voltou a confessar a participação no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete, ocorrido em agosto de 2023, durante o primeiro dia do julgamento do caso. O acusado falou diante do júri popular durante a tarde desta segunda-feira (13) e disse que queria apenas "dar um susto" na vítima.

A situação teria saído de controle por conta de outro acusado de participação no crime, Josevan Dionisio dos Santos, conhecido como "BZ", que foi preso em setembro do ano passado. A versão de Arielson foi confirmada pelo advogado de defesa, Marcos Rudá, ao CORREIO.

Outras três testemunhas foram ouvidas durante a tarde. O julgamento foi suspenso após o interrogatório de Arielson e será retomado na terça-feira (14), a partir das 8 horas, no Fórum Ruy Barbosa.

O segundo dia será marcado pelos debates. Primeiro com Ministério Público e assistente de acusação, depois com a defesa. A sessão é conduzida pela Juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

Protesto pede justiça por Mãe Bernadete 1 de 5

O crime

A líder quilombola Mãe Bernadete foi morta em 17 de setembro em 2023, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a acusação do Ministério Público da Bahia, o assassinato deve ser analisado dentro de um contexto de disputa territorial, uma vez que a vítima se opunha à permanência do Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.

A forma como o ataque foi conduzido, com múltiplos tiros, reforça que a ação foi premeditada e direcionada, segundo o MP-BA. Marílio dos Santos, que está foragido, também é réu pelo crime. Eles são acusados de homicídio qualificado cometido por motivo torpe, meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima e utilização de arma de uso restrito.