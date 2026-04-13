Julgamento de acusados pela morte de Mãe Bernadete atrasa três horas em Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:46
Previsto para começar às 8h desta segunda-feira (13), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, o julgamento dos acusados de matar a líder quilombola Mãe Bernadete sofreu um atraso de três horas. Segundo fonte do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a demora está relacionada à formação do júri.
“Como de praxe, os jurados são escolhidos no dia e estão lendo o processo, que é muito extenso”, afirmou a fonte, pouco após o início da sessão, às 11h. Com o atraso, reforça a chance de a sentença ser pronúncia pelo menos nesta terça-feira (14).
Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda
Serão julgados dois dos cinco denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por homicídio qualificado: Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, apontado como mandante, e Arielson da Conceição Santos, o “Buzuim”, acusado de participação na execução.
No entanto, apenas Arielson sentou-se no banco dos réus, já que Marílio segue foragido. Pela legislação brasileira, o julgamento pode ocorrer mesmo sem a presença do acusado, desde que ele tenha sido intimado e esteja representado por defesa constituída ou pela Defensoria Pública.
Outros três denunciados deverão ser julgados em momento posterior: Josevan Dionísio dos Santos, o “BZ”, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, conhecido como “Café”.