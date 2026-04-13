JUSTIÇA

Julgamento de acusados pela morte de Mãe Bernadete atrasa três horas em Salvador

Apenas um dos réus compareceu, enquanto apontado como mandante segue foragido

Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:46

Família e amigos pediram por justiça Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Previsto para começar às 8h desta segunda-feira (13), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, o julgamento dos acusados de matar a líder quilombola Mãe Bernadete sofreu um atraso de três horas. Segundo fonte do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a demora está relacionada à formação do júri.

“Como de praxe, os jurados são escolhidos no dia e estão lendo o processo, que é muito extenso”, afirmou a fonte, pouco após o início da sessão, às 11h. Com o atraso, reforça a chance de a sentença ser pronúncia pelo menos nesta terça-feira (14).

Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda 1 de 115

Serão julgados dois dos cinco denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por homicídio qualificado: Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, apontado como mandante, e Arielson da Conceição Santos, o “Buzuim”, acusado de participação na execução.

No entanto, apenas Arielson sentou-se no banco dos réus, já que Marílio segue foragido. Pela legislação brasileira, o julgamento pode ocorrer mesmo sem a presença do acusado, desde que ele tenha sido intimado e esteja representado por defesa constituída ou pela Defensoria Pública.