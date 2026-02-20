Acesse sua conta
Dois anos após execução com 25 tiros, começa o julgamento dos acusados de matar Mãe Bernadete

O júri tem início nesta terça-feira (24), em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:29

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças
Mãe Bernadete  Crédito: Reprodução

O caso de Mãe Bernadete, líder quilombola e Ialorixá morta com 25 tiros na sede do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, chegou em uma nova fase. Nesta terça-feira (24), começa o julgamento de Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos, acusados pelo crime.

O julgamento será realizado no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a partir das 8h. Arielson está preso preventivamente, já Marílio encontra-se foragido. Os dois respondem por homicídio qualificado - com motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima -, feminicídio e crimes correlatos.

Dois dias antes, neste domingo (22), a Anistia Internacional Brasil vai realizar uma ação em Salvador para cobrar justiça e reparação pelo assassinato de Mãe Bernadete. A iniciativa busca dar visibilidade à luta por direitos humanos.

Para a organização, o julgamento dos acusados precisa ser um marco de verdade, justiça e reparação para a família de Mãe Bernadete, seu quilombo e todas as pessoas que defendem os direitos humanos no país.

A entidade também destaca que a morte da líder quilombola aconteceu em um contexto de violência continuada com a sua família: em 2017, Binho do Quilombo, seu filho, também foi assassinado. Além disso, o outro filho da Ialorixá, Jurandir Wellington Pacífico, permanece sob proteção do Estado devido ao risco de morte.

A Anistia Internacional Brasil ainda espera que o julgamento não se limite à responsabilização dos executores, mas contribua com o avanço das investigações sobre mandantes, redes criminosas e interesses econômicos e políticos por trás do crime. E, também, que o Governo do Estado avalie as falhas que permitiram o assassinato de Mãe Bernadete mesmo estando no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), e que reforme e fortaleça o programa.

Relembre o caso

Maria Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, foi morta no dia 17 de agosto de 2023, em casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares. Ela estava com dois netos adolescentes, que foram retirados da sala pelos criminosos antes da execução da líder quilombola.

Após o assassinato, os homens levaram os celulares de Mãe Bernadete e dos netos. Sem acesso aos aparelhos, um dos adolescentes, Wellington, usou um computador com aplicativo de mensagens aberto para pedir socorro aos moradores da comunidade. Os suspeitos teriam chegado e deixado o local em uma motocicleta.

