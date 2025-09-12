Acesse sua conta
Após prisão de atirador, polícia intensifica busca por último suspeito pela morte de Mãe Bernadete

“Maquinista”, Ás de Ouros do Baralho do Crime, continua foragido; população pode ajudar

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:23

Marilio dos Santos, conhecido como “Maquinista”
Marilio dos Santos, conhecido como "Maquinista"

O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública redobrou nesta sexta-feira (12) os pedidos por informações sobre Marilio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, último foragido envolvido na morte da líder quilombola Mãe Bernadete. Ele faz parte do Baralho do Crime, ferramenta que reúne os criminosos mais procurados da Bahia.

A população pode enviar dicas sobre o paradeiro de Marilio pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br, sigilosamente.

O reforço acontece logo após a prisão, na mesma cidade, de Josevan Dionísio dos Santos, o “BZ” ou “Buzuim”, considerado um dos homens mais procurados do estado e apontado como um dos executores imediatos do crime. Josevan foi cercado em sua casa no Núcleo Habitacional Rubens Costa, em Simões Filho, onde manteve a família como refém antes de se render. Na residência, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada.

Com a captura de Josevan, as Forças Estaduais de Segurança já prenderam cinco dos seis suspeitos envolvidos no assassinato de Mãe Bernadete. Segundo o secretário Marcelo Werner, “as ações de inteligência continuarão intensificadas até localizarmos o último envolvido neste crime brutal. A população está do nosso lado e com certeza ajudará com mais informações. O sigilo é garantido por lei”.

Mãe Bernadete

Mãe Bernadete
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros
Família de Mãe Bernadete falou durante missa
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do criem
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família
Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete
Mãe Bernadete, líder quilombola
1 de 9
Mãe Bernadete por Reprodução

O crime, ocorrido em agosto de 2023, teve motivação ligada à atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e contra a expansão do tráfico na região, que conflitou com os interesses da facção criminosa local.

O instigador do crime seria o morador Sérgio Ferreira de Jesus. Ele teria se desentendido com Mãe Bernadete depois que a líder se posicionou contra as atividades ilegais na região. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alvo de operação, suspeito de matar Mãe Bernadete é preso após fazer família refém

Caso Mãe Bernadete: STF valida provas que fundamentaram condenação por posse ilegal de armas de fogo

Família de Mãe Bernadete pede indenização de R$ 11,8 milhões por falhas do Estado

Governo publica decreto que vai permitir regularizar terras de quilombo onde Mãe Bernadete vivia

Envolvido na morte de Mãe Bernadete havia tocado em banda com Binho do Quilombo

Após o desentendimento, Sérgio teria alertado os líderes do tráfico local, Murilo dos Santos, o “Maquinista”, e Ydney Carlos, o “Café”, de que a presença de Bernadete poderia atrapalhar as atividades ilícitas, pois ela atraía a atenção da polícia para a região.

A investigação também identificou que o grupo criminoso operava uma barraca chamada "Pitanga Point", usada para o comércio de drogas. Diante da ameaça que Bernadete representava, os líderes ordenaram que os executores, Arielson da Conceição Santose Josevan invadissem a casa da líder quilombola, onde ela foi morta. Com a prisão hoje de Josevan, somente o suspeito conhecido como Maquinista segue foragido. 

