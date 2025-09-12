CRIME EM SIMÕES FILHO

Após prisão de atirador, polícia intensifica busca por último suspeito pela morte de Mãe Bernadete

“Maquinista”, Ás de Ouros do Baralho do Crime, continua foragido; população pode ajudar

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:23

Marilio dos Santos, conhecido como “Maquinista” Crédito: Divulgação

O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública redobrou nesta sexta-feira (12) os pedidos por informações sobre Marilio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, último foragido envolvido na morte da líder quilombola Mãe Bernadete. Ele faz parte do Baralho do Crime, ferramenta que reúne os criminosos mais procurados da Bahia.

A população pode enviar dicas sobre o paradeiro de Marilio pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br, sigilosamente.

O reforço acontece logo após a prisão, na mesma cidade, de Josevan Dionísio dos Santos, o “BZ” ou “Buzuim”, considerado um dos homens mais procurados do estado e apontado como um dos executores imediatos do crime. Josevan foi cercado em sua casa no Núcleo Habitacional Rubens Costa, em Simões Filho, onde manteve a família como refém antes de se render. Na residência, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada.

Com a captura de Josevan, as Forças Estaduais de Segurança já prenderam cinco dos seis suspeitos envolvidos no assassinato de Mãe Bernadete. Segundo o secretário Marcelo Werner, “as ações de inteligência continuarão intensificadas até localizarmos o último envolvido neste crime brutal. A população está do nosso lado e com certeza ajudará com mais informações. O sigilo é garantido por lei”.

Mãe Bernadete 1 de 9

O crime, ocorrido em agosto de 2023, teve motivação ligada à atuação de Mãe Bernadete em defesa da comunidade quilombola e contra a expansão do tráfico na região, que conflitou com os interesses da facção criminosa local.

O instigador do crime seria o morador Sérgio Ferreira de Jesus. Ele teria se desentendido com Mãe Bernadete depois que a líder se posicionou contra as atividades ilegais na região.

Após o desentendimento, Sérgio teria alertado os líderes do tráfico local, Murilo dos Santos, o “Maquinista”, e Ydney Carlos, o “Café”, de que a presença de Bernadete poderia atrapalhar as atividades ilícitas, pois ela atraía a atenção da polícia para a região.