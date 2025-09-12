SIMÕES FILHO

Alvo de operação, suspeito de matar Mãe Bernadete é preso após fazer família refém

Josevan Dionísio dos Santos estava foragido e polícia negociou para que se entregasse

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:52

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (12) um dos suspeitos de participar da morte de Mãe Bernardete em agosto de 2023, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Josevan Dionísio dos Santos, o BZ ou Buzuim, é procurado por homicídio, tráfico de drogas e roubos.

Ao ser cercado por policiais, Josevan se trancou em casa, no Núcleo Habitacional Rubens Costa, em Simões Filho, e fez dois filhos e a mulher como reféns. Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Coordenação de Operações e Recursos Especia (Core) isolaram a região e negociaram para que ele se entregasse e fosse preso, o que aconteceu pouco antes das 8h. Josevan é considerado um dos homens mais procurados da Bahia.

Além de prender Josevan, a polícia apreendeu no local uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada.

Em 2024, Josevan também passou a integrar o Baralho do Crime, ferramenta da Secretaria de Segurança Pública que reúne os criminosos mais procurados da Bahia. Ele aparece na carta de número nove de Ouros.

Com dois mandados de prisão em aberto por homicídio e roubo, Josevan é apontado como um dos executores imediatos do assassinato de Mãe Bernadete. De acordo com a denúncia, a líder quilombola se tornou alvo porque sua atuação em defesa da comunidade quilombola e contra a expansão do tráfico de drogas entrava em choque direto com os interesses da facção que atuava na região. A ordem para matá-la teria sido dada por lideranças do grupo criminoso, após perceberem que a presença de Bernadete era um obstáculo para a instalação de pontos de venda de entorpecentes e outros negócios ilegais na barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental.

O inquérito apontou seis pessoas como responsáveis pelo crime. Cinco delas já foram presas, enquanto agentes seguem em busca do último suspeito, identificado como “Maquinista”, que continua foragido.

Além de ser acusado de envolvimento na morte de Mãe Bernadete, Josevan também responde por suspeita de integrar um grupo criminoso em Simões Filho e cidades próximas, com atuação em tráfico, roubos e homicídios. Ele foi levado ao Denarc, passou por exames de praxe e segue custodiado, à disposição da Justiça.

Ação

A família da liderança quilombola Maria Bernadete Pacífico, mais conhecida como Mãe Bernadete, entrou com uma ação na Justiça que pede R$ 11,8 milhões de indenização. O processo foi movido contra a União e o governo da Bahia e a quantia seria uma reparação aos três netos da líder que presenciaram seu assassinato, ocorrido em agosto de 2023, quando tinha 72 anos de idade. Ela foi morta com pelo menos 25 tiros.

Mãe Bernadete era uma das figuras à frente das lutas de resistência do Quilombo Pitanga dos Palmares, situado na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, a execução da líder consistiu em uma forma de retaliação, já que ela havia se colocado contra um grupo que pretendia construir uma barraca que serviria como ponto de venda de drogas, no interior da comunidade.

Quatro dos cinco homens denunciados pelo órgão integrariam uma facção. São eles Ydney Carlos dos Santos de Jesus, Marílio dos Santos, Arielson da Conceição Santos e Josevan Dionísio dos Santos. Estes dois últimos foram apontados como os autores dos disparos.