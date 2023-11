Cinco homens são denunciados pelo assassinato de Mãe Bernadete

O Ministério Público estadual denunciou cinco homens pelo assassinato da líder do ‘Quilombo Caipora’ Maria Bernadete Pacífico Moreira, Mãe Bernadete, 72. Quatro deles são apontados como integrantes de facção criminosa de tráfico de drogas. A denúncia foi oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). O crime aconteceu no último dia 17 de agosto, na sede da associação quilombola, na comunidade de Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).