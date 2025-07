REGIÃO METROPOLITANA

Com debates sobre planejamento urbano, Conferência da Cidade é realizada em Lauro de Freitas

Evento segue até a quarta-feira (16), com discussões sobre mobilidade, saneamento e habitação

Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de julho de 2025 às 18:51

Evento promove discussões sobre o planejamento da cidade Crédito: Tiago Pacheco/PMLF

Visando discutir e propor soluções para o desenvolvimento urbano de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, a prefeitura municipal iniciou, na tarde desta terça-feira (15), a 7ª Conferência Municipal da Cidade abriu os trabalhos. O evento é realizado no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC) e segue até amanhã (16) com entrada gratuita. >

Autoridades municipais e representantes da sociedade civil estiveram presentes na abertura. Com o tema “Construindo a Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano: caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social”, a conferência debaterá temas como planejamento, habitação, mobilidade urbana e saneamento visando a construção de políticas públicas. >

"Esse é um evento que não acontecia há nove anos e que convida a sociedade para discutir e propor ações junto ao poder público para que possamos atender a todos de uma maneira mais justa e igualitária. A participação das pessoas é importante para termos noção do que precisa ser feito para ajudar a cidade da melhor maneira”, disse Fausto Franco, chefe da Casa Civil. >

O evento integra uma programação de conferências municipais, estaduais e federal para contribuir na formulação da Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano (PNDU). A discussão também engloba a construção do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) que não é atualizado desde 2008. O secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e de Ordenamento do Uso do Solo (SEDUR) Paulo Meireles conta que o município tem cerca de um ano para entregar um novo PDDU.>

“Houve uma tentativa de implementar um novo Plano Diretor em 2018, mas a justiça o declarou inconstitucional. Nesse momento, estamos reabrindo um ciclo de debates incorporando questões como as mudanças climáticas, tecnológicas e de perfil da população. O mundo muda muito rapidamente e precisamos ter esse momento para refletirmos escutarmos a sociedade, as suas demandas e incorporá-las no nosso dia a dia", falou. >