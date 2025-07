OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana abre concurso público com 129 vagas para área da saúde

Edital foi publicado nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 15 de julho de 2025 às 18:30

O processo seletivo te duração de um ano Crédito: Divulgação/Prefeitura de Brumado

A Prefeitura Municipal de Brumado, no centro-sul baiano, está com inscrições abertas para processo seletivo com 129 vagas para profissionais de níveis médio e técnico da área da saúde. >

A carga horária varia entre 40 e 44 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518. Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função e atender aos demais requisitos especificados no edital.>

Os interessados devem se inscrever no concurso presencialmente até quinta-feira (17), das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Prefeitura Municipal ou da Secretaria de Saúde. É preciso apresentar documento de identidade, carteira do conselho, requerimento de inscrição no concurso e comprovante de regularidades com as anuidades dos respectivos órgãos de classe para o cargo que concorre. >

Vagas previstas edital em Burmado 1 de 7