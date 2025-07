ECONOMIA PARA O BOLSO

Confira 5 estratégias para baratear o streaming

Preço dos serviços de streaming podem ficar mais baratos com divisão de valores, compras em clube de vantagens e mais

Larissa Almeida

Publicado em 15 de julho de 2025 às 06:30

Streaming Crédito: Hamara/Shutterstock

O serviço de streaming, que começou como uma forma de ampliar o acesso a produções de séries e filmes, hoje já engloba canais, transmissões de futebol e conta até mesmo com produções próprias. Como reflexo do avanço, o preço passou a pesar no bolso dos consumidores: para ter acesso aos oito dos principais planos disponíveis no Brasil, é preciso pagar R$ 280,20. Há usuários, no entanto, que conseguem driblar o alto custo com a aplicação de algumas estratégias. Confira a seguir: >

1) Divisão de valores >

A primeira e mais conhecida é a divisão de valores com amigos, parentes e até completos anônimos na internet. No caso da escritora soteropolitana Yasmim Souza, 23 anos, a divisão é casada com amigos e com os pais. “Eu queria muito assistir uma série com minhas amigas na Max e resolvemos assinar. Hoje, quatro pessoas pagam a assinatura, mas já foram oito. Fica muito mais barato e ainda pegamos um plano pelo Mercado Livre (Meli+), que fica menos de R$ 10 para cada por mês, sem anúncio. O mesmo aconteceu com a Diney+”, conta. >

Como é apaixonada por novelas e gosta de se manter bem informada, a publicitária Bruna Souza, 29 anos, resolveu assinar a Globoplay com outras quatro pessoas e paga R$ 11 por um serviço que custa R$ 55. Com a tia, com quem divide outro streaming, a economia é maior. “Ela faz diversas compras na Amazon, aí fica R$10 para cada”, diz. >

2) Adesão a planos com anúncios >

A maioria dos streamings possui mais de uma opção de plano. Se o objetivo é economizar, vale a pena suportar os anúncios que algumas plataformas estão colocando como condição para ofertar o serviço por um menor preço. >

No caso da Globoplay, o plano com anúncios fica por 14,90. O Prime Video, que custa R$ 29,90 sem anúncios, dá economia de R$ 10 para quem aceitar ver propagandas da própria plataforma durante a exibição de filmes e séries. Já a Netflix, que cobra R$ 44,90 no plano mais completo, cobra R$ 20,90 no plano com anúncios. >

3) Compra em clube de vantagens >

Há programas de assinatura que oferecem vantagens, como o Merli+, do Mercado Livre. Por R$ 24,90, é possível ter acesso à Max, Paramount+, Univesal+ e Globoplay com desconto de 30%. >

O Nubank oferece acesso ao streaming Max como um benefício para clientes Nubank+, com o plano básico que inclui anúncios, por 12 meses, sem custo adicional. Após esse período, é possível continuar com o plano básico com anúncios ou fazer um upgrade para um plano superior. >

4) Escolha um streaming por vez >

Se for assinar um streaming por conta de um conteúdo específico, a recomendação do consultor financeiro Raphael Carneiro é de adquirir esse streaming e, depois de consumir a produção que deseja, cancelar e partir para outra plataforma, se houver interesse. Dessa forma, não há acúmulo de assinaturas, o que gera alívio para o bolso. >

