OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com salários de até R$ 26 mil e VA de R$ 1,2 mil

Vagas são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:22

Prefeitura de Indaiatuba Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Indaiatuba, em São Paulo, publicou nesta segunda-feira (14) o edital de abertura de concurso público para o preenchimento de 203 vagas e formação de cadastro reserva para 124 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas às 16h de 21 de julho até 16h do dia 4 de setembro, exclusivamente pelo site da Consulplan, empresa responsável pela aplicação do concurso. Os candidatos podem se inscrever para até quatro cargos, desde que as provas não coincidam em data e turno. >

O valor da taxa de inscrição é de R$ 46 para nível fundamental, R$ 47 para nível médio e técnico e R$ 48 para nível superior. A remuneração varia entre R$ 1.994,55 e R$ 26.244,09, acrescidos de R$ 1,2 mil em cartão alimentação e outros benefícios previstos em lei. >

O cargo com maior número de vagas é o de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino, com 10 oportunidades. Além das 203 vagas, todos os cargos contam com formação de cadastro reserva, para chamadas conforme necessidade da administração municipal. >

Reserva de vagas

O concurso também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras (pretas e pardas) conforme legislação vigente. >

Isenção de taxa

Terão direito à isenção da taxa de inscrição candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições: estiverem inscritos no CadÚnico, forem doadores regulares de sangue ou leite materno e de medula óssea. Os pedidos de isenção poderão ser feitos entre 21 de julho e 13 de agosto de 2025, diretamente no site da Consulplan. >

Provas

As provas objetivas estão previstas para os dias 12 de outubro e 26 de outubro de 2025, de acordo com o cargo. O edital completo, com todos os detalhes, está disponível no site. >

Cargos para o Concurso atual (2025)

Nível Fundamental >

Os cargos disponíveis para nível fundamental são: Agente de Manutenção – Pedreiro, Agente de Serviços Administrativos, Agente de Serviços Operacionais – Feminino, Agente de Serviços Operacionais – Masculino, Guarda Vidas, Mecânico, Motorista e Operador de Máquinas – Máquina Pesada – Munck. >

Nível Médio >

Para o nível médio, o edital oferece os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde (com vagas para atuação nas unidades PSFCarlos Aldrovandi, PSF Corolla, Jardim Brasil, PSF Oliveira Camargo, PSF Parque Indaiá, UBS 10 Jardim Califórnia, UBS 11 João Piolli, UBS 12 Campo Bonito, UBS 2 Cecap, UBS 4 Jardim Morada do Sol, UBS 5 Itaici, UBS 7 Jardim Morada do Sol, UBS 9 Centro, UBS Camargo Andrade – Itamaracá, UBS Jardim das Maritacas e UBS Umuarama – Jardim do Sol), Agente de Administração Escolar, Agente de Combate de Endemias, Agente de Monitoramento, Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte, Agente de Organização Escolar, Agente de Serviços de Saúde, Agente Fiscal Municipal, Assistente de Serviços Administrativos, Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino, Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Masculino, Auxiliar de Saúde Bucal, Cuidador Social, Instrutor de Ação Cultural, Secretário Escolar e Técnico de Serviços Administrativos. >

Nível Técnico >

Os cargos disponíveis para nível técnico são: Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Agrimensura, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Edificações, Técnico em Tecnologia da Informação – Hardware e Suporte ao Usuário, Técnico em Tecnologia da Informação – Redes, Técnico em Turismo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Farmácia e Técnico em Radiologia. >

Nível Superior – Jurídico e Fiscal >

Os cargos ofertados nessa área são: Assistente de Procuradoria, Auditor Fiscal Tributário e Procurador do Município. >

Nível Superior – Educação >

Na área da educação, os cargos são: Assistente Social Escolar, Professor Docente II – Arte, Professor Docente II – Educação Física, Professor Docente II – Filosofia, Professor Docente III – Educação Inclusiva e Psicólogo Escolar. >

Nível Superior – Saúde >

Para a área da saúde, os cargos são: Analista Clínico, Dentista, Dentista – Buco Maxilo, Dentista – Endodontista, Dentista – Especialista em Pacientes Especiais, Dentista – Implantodontista, Dentista – Odontopediatra, Dentista – Periodontista, Enfermeiro da Família, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico – Anestesista, Médico – Cardiologista, Médico – Cirurgião Geral, Médico – Cuidados Paliativos, Médico – Endocrinologista, Médico – Endocrinopediatra, Médico – Especialista em Necrópsia, Médico – Gastropediatra, Médico – Ginecologista, Médico – Hematopediatra, Médico – Hepatologista, Médico – Infectologista, Médico – Intensivista UTI, Médico – Nefrologista, Médico – Neurologista, Médico – Neuropediatra, Médico – Oftalmologista, Médico – Ortopedista, Médico – Otorrinolaringologista, Médico – Pediatra, Médico – Pneumologista, Médico – Reumatologista, Médico – do Trabalho, Médico – Urologista, Médico – Vascular, Médico da Família e Médico Plantonista – Pediatra. >

Nível Superior – Outras Áreas >