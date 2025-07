PARA PROFESSOR

Universidade Federal abre concurso público com salários de até R$ 13,2 mil e VA de R$ 1 mil

Certame conta com 11 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Millena Marques

Publicado em 11 de julho de 2025 às 08:13

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) abriu um concurso público com 11 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. >

Os salários são de R$ 13,2 mil, além de vale-alimentação no valor de R$ 1 mil. As vagas são para os campi de Uberlândia, Ituiutaba e Monte Carmelo.>

Os candidatos devem se inscrever diretamente pelo portal da universidade, entre o próximo dia 15 até o dia 30 de julho. A primeira etapa do certame está marcada para aplicação no dia 7 de setembro.>

A taxa de inscrição é R$ 309, com isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e também para doadores de medula óssea. O pedido de isenção deve ser feito entre os dias 15 e 24 de julho. Confira o edital na íntegra aqui.>

