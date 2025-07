CNU 2

Retificação do edital do ‘Enem dos Concursos’ faz atualizações em cargos, vagas e atribuições; confira

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

Millena Marques

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:57

Concurso público Crédito: Shutterstock

Uma nova retificação do edital do ‘Enem dos Concursos’ fez atualizações em cargos, vagas e atribuições. A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), sob coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), divulgou a segunda retificação do Edital nº 114/2025 do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) em medida publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (8). >

A mudança visa garantir maior precisão técnica, coerência normativa e transparência no processo seletivo, reforçando o compromisso com a qualidade na seleção de servidores para a administração pública federal. >

A retificação abrange ajustes importantes em diversos blocos temáticos, contemplando alterações em locais de exercício, número de vagas, requisitos de formação, remuneração inicial, critérios de avaliação de títulos e descrição de atribuições de cargos. A seguir, destacam-se os principais pontos da atualização:>

Limite de candidatos aprovados por bloco temático >

Passa a constar expressamente no edital o limite de aprovação de até três vezes o número de vagas imediatas ou previstas em cadastro reserva, por bloco temático.>

Correções de localidades>

Foram realizadas correções pontuais em locais de exercício dos cargos, principalmente para eliminar erros materiais:>

Médico cardiologista: de "Natal - RJ" para "Natal - RN">

Analista de Tecnologia Militar – Química: de "Brasília - RJ" para "Rio de Janeiro - RJ">

Pesquisador – Análise de Sistemas: de "Salvador - BA" para "Rio de Janeiro - RJ">

Engenheiro de Tecnologia Militar – Engenharia Civil: de "João Pessoa - PB e Manaus - AM" para "João Pessoa - PB ou Manaus - AM">

Analista do Seguro Social – Engenharia Elétrica: de "Administração Central - Brasília - DF" para "Superintendência Regional Sudeste III - Rio de Janeiro - RJ">

Reestruturação e redistribuição de vagas>

Alguns cargos tiveram ampliação ou redução do número de vagas. Não houve alteração no total de vagas ofertadas no CPNU 2.>

Assistente Social (Bloco 1): a especialidade foi ajustada para “Serviço Social” e o número de vagas ampliado de 26 para 80.>

Médico – Clínica Médica (Bloco 1): vagas reduzidas de 80 para 26.>

Tecnologista – Tecnologia da Informação II (Bloco 3): aumento de 9 para 10 vagas.>

Tecnologista – Oceanografia e áreas correlatas (Bloco 3): redução de 3 para 2 vagas.>

Atualização das atribuições dos cargos>

Diversos cargos tiveram suas descrições de atribuições reformuladas, com foco na adequação técnica, valorização das competências específicas e alinhamento com as políticas públicas atuais. Entre os destaques:>

Analista em Inovação Biomédica – Pesquisa e Desenvolvimento: passa a atuar com tecnologias aplicadas à saúde pública, como inteligência artificial, algoritmos genômicos, inovação tecnológica, biossegurança e regulação sanitária.>

Profissional Técnico Superior II – Comunicação Social: ganha foco em ações de comunicação institucional, cerimonial, marketing público e produção de conteúdo para diferentes canais de mídia.>

Técnico em Documentação – Biblioteconomia: reafirma seu papel na preservação e difusão da informação, curadoria digital, gestão de acervos e apoio à missão da Fundação Biblioteca Nacional.>

Profissional Técnico Superior II – Arquivologia: passa a atuar diretamente na gestão de documentos intermediários e permanentes, com ênfase em arranjos, acervos privados e sistemas de informação na Funarte.>

Profissional Técnico Superior II – Pedagogia: novo foco na orientação e supervisão de práticas educacionais, pesquisa pedagógica e educação sanitária.>

Profissional Técnico Superior II – Ciências Sociais: passa a abranger também diplomas em ciências humanas, ampliando o campo de formação admissível.>

Reajuste na remuneração de cargos do INSS>

A remuneração inicial de todos os cargos de Analista do Seguro Social, do INSS, em diferentes blocos e especialidades, foi revisada. O novo valor base passa a ser R$ 8.027,11, podendo atingir até R$ 9.371,31 com o desempenho máximo. A composição inclui:>

R$ 1.019,35 de vencimento básico>

R$ 1.630,96 de Gratificação de Atividade Executiva (GAE)>

R$ 5.376,80 de Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS)>

Ampliação de requisitos de formação>

Foram flexibilizados os critérios de formação para alguns cargos:>

Tecnologista – Ciências Sociais: passa a aceitar formações em ciências humanas.>

Analista I – Administração II: passa a aceitar diploma em qualquer área de formação.>

Técnico em Primatologia: inclui agora cursos técnicos em Meio Ambiente, Zootecnia e Controle Ambiental, além de Veterinária.>

Ajustes nos critérios de avaliação de títulos>

Foram atualizados os pesos e os tipos de títulos aceitos na fase de avaliação para cargos técnicos:>

Técnico em Regulação de Aviação Civil – ANAC (Geral e Manutenção Aeronáutica): foram ajustadas as pontuações atribuídas a licenças, cursos técnicos e certificados de proficiência em inglês, com valores mais equilibrados (0,4 a 0,75 ponto por título).>

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes (ANTT e ANTAQ): as listas de cursos técnicos aceitos foram especificadas por área de atuação (portos, logística, transporte terrestre e aquaviário).>

Revisão de nomenclaturas e eixos temáticos>

O cargo de Analista I – Economia foi reclassificado como Pesquisador – Economia no Bloco 6, com ajustes nos eixos temáticos e pesos relacionados. Também houve alterações nos pesos dos eixos para pesquisadores nas especialidades de eletromagnetismo, materiais, engenharia agronômica e segurança do trabalho.>