VIDA NAS REDES

Mulher de Eduardo Bolsonaro apaga fotos e adota tom religioso após marido apoiar tarifaço

Deputado licenciado tem sido apontado como um dos articuladores de medida de retaliação anunciada por Donald Trump

Carol Neves

Publicado em 11 de julho de 2025 às 12:58

Heloisa Bolsonaro com a família Crédito: Reprodução

Depois do anúncio do aumento de tarifas de importação sobre produtos brasileiros feito por Donald Trump, a psicóloga e influenciadora Heloisa Bolsonaro, esposa do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, decidiu alterar radicalmente sua presença nas redes sociais. Ela arquivou praticamente todas as publicações de seu perfil no Instagram, deixando visíveis apenas seis posts e uma foto da família, além de textos religiosos e mensagens motivacionais. >

A mudança no tom da conta acontece no rastro da tensão causada pelo chamado "tarifaço" de Trump, que reajustou em 50% as taxas de entrada de mercadorias brasileiras nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro tem sido apontado como um dos articuladores da medida por parte dos EUA, o que gerou desconforto no governo brasileiro e nas relações comerciais entre os dois países.>

Heloisa deixou de exibir sua rotina familiar com os filhos Jair Henrique e Georgia e restringiu os comentários do Instagram, agora permitidos apenas para quem ela segue. O único conteúdo pessoal ainda disponível é uma foto ao lado do marido e dos filhos, a mesma que ela teria enviado a vizinhos como cartão de visita quando se mudou para os Estados Unidos, acompanhada por pães de queijo feitos por ela mesma.>

Na bio do Instagram, Heloisa também adotou um versículo bíblico do livro de Jeremias (29:11), postado apenas como referência numérica. A citação fala sobre os planos de Deus e a esperança em meio às dificuldades, em uma aparente resposta à nova fase de exposição pública.>

Eduardo e Heloisa Bolsonaro 1 de 12

Com mais de 750 mil seguidores, Heloisa vinha mantendo uma rotina de postagens sobre o dia a dia nos Estados Unidos, incluindo passeios com os filhos, cuidados com o jardim e momentos de lazer na cidade onde vivem, possivelmente próxima a Dallas, no Texas. Ela e Eduardo Bolsonaro nunca divulgaram exatamente onde estão.>

Outro ponto que chamou a atenção de seguidores foi o desaparecimento da cadela Beretta, que já teve até perfil próprio nas redes sociais e era presença constante no Palácio da Alvorada durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a mudança para os EUA, o animal não apareceu mais em fotos ou vídeos, o que gerou especulações e críticas de seguidores que suspeitam que Beretta tenha sido deixada no Brasil.>