BARRA DA TIJUCA

Bicheiro é ferido em atentado com mais de 30 tiros no Rio de Janeiro

Vinicius Pereira Drumond é apontado como um dos membros da nova cúpula do jogo do bicho carioca

O contraventor Vinicius Pereira Drumond, apontado como um dos membros da nova cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro, sofreu uma tentativa de assassinato na manhã desta sexta-feira (11), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele escapou da execução e sofreu apenas escoriações leves por estilhaços de vidro, segundo informações do portal g1.>