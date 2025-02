Herdeiro usava dinheiro do jogo do bicho para furtar petróleo de dutos da Petrobras

RIO DE JANEIRO

Contraventor usava dinheiro do jogo do bicho para furar dutos da Petrobras

Vinicius Pereira Drumond, investigado pela Polícia Civil por envolvimento em uma quadrilha que furtava petróleo dos dutos da Petrobras no Rio de Janeiro, é filho de Luizinho Drumond, um conhecido bicheiro que faleceu em 2020. A família Drumond tem forte presença no jogo do bicho, com Vinicius assumindo parte da liderança após a morte do pai, especialmente na Zona da Leopoldina, que inclui bairros como Ramos, Manguinhos e Maré. Além disso, eles possuem negócios em outros estados, como Pará e Amapá. Em 2006, um de seus irmãos, Luiz Antônio, foi preso pela Polícia Federal com uma arma ilegal em Belém. As informações são do G1.

Investigações indicam que Vinicius, além de continuar com os negócios no jogo do bicho, expandiu suas atividades criminosas para o furto de petróleo, utilizando os lucros do jogo para financiar esse esquema. A quadrilha, que operava no Rio de Janeiro e em outros estados, extraía petróleo para revendê-lo como matéria-prima para as indústrias de asfalto, borracha e plástico. >

A polícia descobriu que Vinicius era o principal financiador e estrategista da operação. Ele foi identificado como a primeira figura ligada ao jogo do bicho envolvida nesse tipo de crime. Durante a operação, foram encontrados celulares, um computador, grande quantia em dinheiro, joias, relógios e duas BMWs na residência de Vinicius.>

Além do jogo do bicho e do esquema de furto de petróleo, Vinicius também tem ligações com o mundo do samba, tendo herdado a influência na escola de samba Imperatriz Leopoldinense, embora não participe ativamente da rotina da agremiação. Recentemente, investigações também o ligaram ao assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, ocorrido em fevereiro de 2024. A polícia apurou que o policial militar Leandro Machado, envolvido no caso, foi indicado por Vinicius para fazer o aluguel de um carro utilizado para seguir a vítima. A locadora de veículos envolvida também foi mencionada nas investigações sobre o furto de petróleo.>