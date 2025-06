SALVADOR

Advogado criminalista Daniel Keller é encontrado morto em quarto de hotel na Pituba

Polícia foi acionada por volta das 9h desta sexta-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:08

Daniel Keller foi encontrado morto em hotel Crédito: Reprodução

O advogado criminalista Daniel Keller foi encontrado morto em um hotel na manhã desta sexta-feira (13), em Salvador. Ele foi encontrado sem sinais vitais no quarto em que estava hospedado no Hotel Mercure, na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba, de acordo com informações apuradas pela reportagem. >

Ainda de acordo com fontes policiais, agentes foram acionados por volta das 9h da manhã, logo depois do advogado ser encontrado. Após a confirmação do óbito, o local foi cercado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo e o quarto vão passar por perícia ainda nesta sexta-feira.>

As circunstâncias da morte de Keller serão investigadas pela 16ª Delegacia Territorial (Pituba). O advogado era muito conhecido na Bahia, tendo atuado em casos relevantes no estado, como no julgamento da médica Kátia Vargas.>

Antes do advogado ser encontrado morto, as suas redes sociais foram desativadas. Especialista na área criminal, Keller costumava publicar vídeos de orientação sobre o seu trabalho. Seguidores, inclusive, estranharam a sua ausência.>