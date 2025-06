TRAGÉDIA

Redes sociais de Daniel Keller foram desativadas antes do advogado ser encontrado morto

Keller foi localizado pela polícia em um quarto de hotel na Pituba

Wendel de Novais

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:54

Daniel Keller foi encontrado morto em quarto de hotel Crédito: Reprodução

Antes Daniel Keller ser encontrado morto em um quarto de hotel na Pituba, em Salvador, as redes sociais do advogado já estavam fora do ar. Keller, que também era professor, costumava publicar vídeos com orientações na área da advocacia criminal nos seus perfis, que não estavam sendo encontrados.>

Logo após a notícia de sua morte, alguns dos seus seguidores comentaram o assunto. “Gente, eu procurei ontem o perfil dele e não encontrei. Já estava desativado”, escreveu uma seguidora. “Ontem queria ver um vídeo dele e não achei a conta, não entendi nada”, lamentou outro seguidor. >

Não se sabe ao certo desde quando as redes estão fora do ar, mas o advogado foi foi encontrado sem sinais vitais no quarto em que estava hospedado no Hotel Mercure, na Avenida Magalhães Neto.>

Daniel Keller ficou conhecido por trabalho como advogado 1 de 4

Ainda de acordo com fontes policiais, agentes foram acionados por volta das 9h da manhã, logo depois do advogado ser encontrado. Após a confirmação do óbito, o local foi cercado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo e o quarto vão passar por perícia ainda nesta sexta-feira.>